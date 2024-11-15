Синнер и Фритц стали первыми полуфиналистами Итогового турнира АТР: результаты и видеообзор игр за 14 ноября

Фото: АТР

В итальянском Турине проходит Итоговый турнир ATP 2024, в котором принимают участие восемь сильнейших теннисистов сезона. Zakon.kz представляет результаты и видеообзор матчей, которые состоялись 14 ноября (пятый игровой день).

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