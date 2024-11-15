Синнер и Фритц стали первыми полуфиналистами Итогового турнира АТР: результаты и видеообзор игр за 14 ноября
По итогам заключительного третьего раунда группового этапа из группы "Илие Настасе" в полуфинал вышли лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) и пятая ракетка мира Тейлор Фритц (США).
Одиночный разряд. "Группа Илие Настасе" (3 круг):
Тэйлор Фритц (США, 5) – Алекс Де Минаур (Австралия, 7) – 5:7, 6:4, 6:3.
Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 6:3, 6:4.
Парный разряд. " Группа Майка Брайана" (3 круг):
Харри Хелиоваара и Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 7) – Уэсли Коольхоф и Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия, 3) – 4:6, 6:3, 12:10.
Макс Пёрселл и Джордан Томпсон (Австралия, 5) – Марсель Гранольерс и Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 2) – 7:6, 6:3.
Ранее были представлены результаты и видеообзор матчей за 13 ноября.