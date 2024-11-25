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Кто сыграет на молодежном Итоговом турнире в декабре: определились первые участники

Кто сыграет на молодежном Итоговом турнире в декабре: определились первые участники Фото: АТР
Стали известны первые четыре участника молодежного Итогового турнира ATP – 2024. Он пройдет с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Первым сеяным турнира будет французский теннисист Артюр Фис, занимающий 20-ю строчку мирового рейтинга. Также на соревнованиях примут участие 42-я ракетка мира американец Алекс Михельсен, 48-й номер рейтинга чех Якуб Меншик и 50-я ракетка мира китаец Цзюньчэн Шан.

В молодежном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира – $ 2 050 000. Действующий победитель – серб Хамад Меджедович.

Ранее определился победитель Итогового турнира ATP. 

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