Кто сыграет на молодежном Итоговом турнире в декабре: определились первые участники

Стали известны первые четыре участника молодежного Итогового турнира ATP – 2024. Он пройдет с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Первым сеяным турнира будет французский теннисист Артюр Фис, занимающий 20-ю строчку мирового рейтинга. Также на соревнованиях примут участие 42-я ракетка мира американец Алекс Михельсен, 48-й номер рейтинга чех Якуб Меншик и 50-я ракетка мира китаец Цзюньчэн Шан.

🚨 Next Gen Finals update!



Arthur Fils, Alex Michelsen, Jakub Mensik, and Shang Juncheng are officially heading to Jeddah! 🌟



Who’s your pick to shine? 🔥#NextGenATPFinals — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 25, 2024

В молодежном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира – $ 2 050 000. Действующий победитель – серб Хамад Меджедович.

Ранее определился победитель Итогового турнира ATP.