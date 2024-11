Кто сыграет на молодежном Итоговом турнире в декабре: определились первые участники

Первым сеяным турнира будет французский теннисист Артюр Фис, занимающий 20-ю строчку мирового рейтинга. Также на соревнованиях примут участие 42-я ракетка мира американец Алекс Михельсен, 48-й номер рейтинга чех Якуб Меншик и 50-я ракетка мира китаец Цзюньчэн Шан.

🚨 Next Gen Finals update!



Arthur Fils, Alex Michelsen, Jakub Mensik, and Shang Juncheng are officially heading to Jeddah! 🌟



Who’s your pick to shine? 🔥#NextGenATPFinals