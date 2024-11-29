Казахстан vs Испания: Елена Рыбакина сыграет против Джессики Бузас Манейро

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

С 27 декабря по 5 января в двух городах Австралии – Сиднее и Перте – пройдет турнир среди смешанных команд United Cup. Дружина Казахстана попала в группу "С" вместе с Испанией и Грецией, сообщает Zakon.kz.

27 декабря в стартовом матче Елена Рыбакина сыграет против испанки Джессики Бузас Манейро, а вторая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Шевченко встретится с Пабло Каррено Бустой. Kicking off the #UnitedCup party in Perth 🥳 pic.twitter.com/Yq29KhZSGs — United Cup (@UnitedCupTennis) November 28, 2024 В соревнованиях примут участие 18 сборных. В 2024 году победителями United Cup стали теннисисты сборной Германии. В финале они обыграли представителей Австралии с общим счетом 2:1. Ранее пресс-служба Кубка наций (United Cup) анонсировала участие казахстанских теннисистов Елены Рыбакиной и Александра Шевченко на турнире среди смешанных команд.

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