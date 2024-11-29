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Казахстан vs Испания: Елена Рыбакина сыграет против Джессики Бузас Манейро

Казахстан vs Испания: Елена Рыбакина сыграет против Джессики Бузас Манейро Фото: Jimmie48 Photography, WTA
С 27 декабря по 5 января в двух городах Австралии – Сиднее и Перте – пройдет турнир среди смешанных команд United Cup. Дружина Казахстана попала в группу "С" вместе с Испанией и Грецией, сообщает Zakon.kz.

27 декабря в стартовом матче Елена Рыбакина сыграет против испанки Джессики Бузас Манейро, а вторая ракетка Казахстана среди мужчин Александр Шевченко встретится с Пабло Каррено Бустой.

В соревнованиях примут участие 18 сборных. В 2024 году победителями United Cup стали теннисисты сборной Германии. В финале они обыграли представителей Австралии с общим счетом 2:1.

Ранее пресс-служба Кубка наций (United Cup) анонсировала участие казахстанских теннисистов Елены Рыбакиной и Александра Шевченко на турнире среди смешанных команд.

Пахита Амири
Рыбакина Елена Австралия 2024 год Александр Шевченко
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