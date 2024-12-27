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Все о теннисе

Казахстан – Испания: Рыбакина выиграла свой матч и сравняла счет в противостоянии на Кубке Наций

Казахстан – Испания: Рыбакина выиграла свой матч и сравняла счет в противостоянии на , фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 10:29 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Австралии стартовал турнир среди смешанных команд – United Cup. Это первое соревнование в календаре нового сезона АТР и WTA. Программу Кубка Наций открывают сборные Казахстана и Испании, сообщает Zakon.kz.

В эти минуты завершился второй матч противостояния Казахстан – Испания, в котором Елена Рыбакина обыграла Джессику Бузас Манейро со счетом 6:2, 6:3. 

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Рыбакина не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету ее соперницы 0 эйсов, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

Таким образом, первая ракетка страны среди женщин сравняла счет во встрече – 1:1. В третьем матче Рыбакина и Шевченко сыграют микст против испанского дуэта Ивон Кавалье-Реймерс / Серхио Мартос-Горнес.

Ранее в стартовой игре противостояния Казахстан – Испания Александр Шевченко проиграл Пабло Карреньо-Бусте со счетом 2:6, 1:6. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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