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Все о теннисе

Рыбакина отшутилась на вопрос о спорах с новым тренером и прокомментировала победу в первом матче АО

Рыбакина отшутилась на вопрос о спорах с новым тренером и прокомментировала победу в первом матче АО, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:01 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Чемпионка одного турнира "Большого шлема", седьмая ракетка мира Елена Рыбакина после победы над Эмерсон Джонс (Австралия) в первом круге Australian Open 2025 ответила на вопросы журналистов. Представлено видео пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу Рыбакиной. 16-летняя Джонс, занимающая 293-е место в рейтинге WTA, выступала в основной сетке домашнего "Шлема" по wild-card (WC). В рейтинге ITF среди юниоров она является первой ракеткой мира.

 Как много домашней работы необходимо проделать перед матчем с соперницей, которая является новичком "тура"?

– Я немного посмотрела ее матчи. Когда я не знаю мою соперницу, я стараюсь сконцентрироваться на себе. Я знаю, что подача – важный ключ в моей игре. Я фокусировалась на этом. Мне понадобилась пара геймов, чтобы привыкнуть к ее ударам. Она очень молодая и очень талантливая. Впереди ее ждет большое будущее.

– Ты выполнила четыре эйса подряд. Довольно жестоко для 16-летней соперницы.

– Я потеряла концентрацию и довольно быстро стала уступать 0:40. Я знала, что должна сделать шаг вперед. Надеюсь, я продолжу в том же духе.

– Вы с Гораном Иванишевичем спорите, у кого лучше подача?

– На самом деле, мы об этом мало говорили. Может быть, мне нужно бросить ему вызов на тренировочном корте.

Следующая встреча Рыбакиной состоится 16 января против 191-й ракетки мира 17-летней американской теннисистки Ивы Йович (WC). 

В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии Рыбакина проиграла во втором круге россиянке Анне Блинковой (4:6, 6:4, 7:6).

Также во второй раунд АО вышла Юлия Путинцева, которая обыграла представительницу Армении Элину Аванесян (41 WTA). 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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