Рыбакина разгромила двух первых ракеток мира: видеообзор матчей

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг первого в сезоне турнира "Большого шлема". Zakon.kz представляет видеообзор победных матчей сильнейшей теннисистки страны на Australian Open-2025.

В стартовом круге 25-летняя Рыбакина разгромила первую ракетку мира среди юниоров, 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс (293 WTA) – 6:1, 6:1. Продолжительность этой встречи составила всего 53 минуты.

Во втором раунде Елена без особых проблем прошла вторую ракетку мира среди юниоров, 17-летнюю американку Иву Йович (191 WTA) – 6:0, 6:3. Так Елена оставила за бортом "Большого шлема" первую и вторую ракетки мира в юниорском рейтинге ITF.

После успешного выступления во втором круге Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой с 50-ю победами на турнирах "Большого шлема" с 2020 года. За это время столько же матчей выиграли только четыре теннисистки: Онс Жабер (Тунис), Кори Гауфф (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Швёнтек (Польша).

👏 milestone unlocked 👏



Elena Rybakina secures her 50th Grand Slam main draw win!#AO2025 pic.twitter.com/iafTU8LqMK — wta (@WTA) January 16, 2025

В следующем круге Рыбакина встретится с Даяной Ястремской (Украина).



Ранее Елене Рыбакиной на Australian Open покорилось другое уникальное достижение.

