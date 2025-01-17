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Все о теннисе

Рыбакина разгромила двух первых ракеток мира: видеообзор матчей

Как Рыбакина разгромила двух первых ракеток мира: видеообзор матчей, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 10:47 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уверенно прошла в третий круг первого в сезоне турнира "Большого шлема". Zakon.kz представляет видеообзор победных матчей сильнейшей теннисистки страны на Australian Open-2025.

В стартовом круге 25-летняя Рыбакина разгромила первую ракетку мира среди юниоров, 16-летнюю австралийку Эмерсон Джонс (293 WTA) – 6:1, 6:1. Продолжительность этой встречи составила всего 53 минуты.

Во втором раунде Елена без особых проблем прошла вторую ракетку мира среди юниоров, 17-летнюю американку Иву Йович (191 WTA) – 6:0, 6:3. Так Елена оставила за бортом "Большого шлема" первую и вторую ракетки мира в юниорском рейтинге ITF.

После успешного выступления во втором круге Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина стала пятой теннисисткой с 50-ю победами на турнирах "Большого шлема" с 2020 года. За это время столько же матчей выиграли только четыре теннисистки: Онс Жабер (Тунис), Кори Гауфф (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Ига Швёнтек (Польша).

В следующем круге Рыбакина встретится с Даяной Ястремской (Украина). 

Ранее Елене Рыбакиной на Australian Open покорилось другое уникальное достижение.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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