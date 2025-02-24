Взлеты и падения: опубликован новый мировой рейтинг

Все о теннисе

Женская теннисная ассоциация (WTA) 24 февраля 2025 года опубликовала обновленную версию рейтинга. Zakon.kz предлагает ознакомиться с расположением мест казахстанских теннисисток.

Рейтинг был составлен по итогам турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой седьмую строчку. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева поднялась на одну позицию и теперь занимает 22-е место.

В парном разряде Анна Данилина идет на 18-м месте.

Рейтинг WTA от 24 февраля:

1. Арина Соболенко (Белоруссия) – 9076 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7985.

3. Кори Гауфф (США) – 6333.

4 (+1). Джессика Пегула (США) – 5196.

5 (+1). Мэдисон Киз (США) – 4679.

6 (-2). Жасмин Паолини (Италия) – 4518.

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3780.

9 (+5). Мирра Андреева (Россия) – 3720.

10 (-1). Эмма Наварро (США) – 3588.

...

22 (+1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2138.

320 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 201.

335 (+1). Зарина Дияс (Казахстан) – 189.

630 (+7). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 60.

895 (-4). Сандугаш Кенжебаева (Казахстан) – 26.

901 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 25.

929 (+1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 24.

1083 (-2). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 14.

Ранее, 21 февраля, Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Дубае, уступив в полуфинале россиянке Мирре Андреевой, которая в итоге стала чемпионкой "тысячника" в ОАЭ.