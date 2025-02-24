Взлеты и падения: опубликован новый мировой рейтинг
Рейтинг был составлен по итогам турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой седьмую строчку. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева поднялась на одну позицию и теперь занимает 22-е место.
В парном разряде Анна Данилина идет на 18-м месте.
Рейтинг WTA от 24 февраля:
1. Арина Соболенко (Белоруссия) – 9076 очков.
2. Ига Швёнтек (Польша) – 7985.
3. Кори Гауфф (США) – 6333.
4 (+1). Джессика Пегула (США) – 5196.
5 (+1). Мэдисон Киз (США) – 4679.
6 (-2). Жасмин Паолини (Италия) – 4518.
7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 4328.
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3780.
9 (+5). Мирра Андреева (Россия) – 3720.
10 (-1). Эмма Наварро (США) – 3588.
...
22 (+1). Юлия Путинцева (Казахстан) – 2138.
320 (-1). Жибек Куламбаева (Казахстан) – 201.
335 (+1). Зарина Дияс (Казахстан) – 189.
630 (+7). Соня Жиенбаева (Казахстан) – 60.
895 (-4). Сандугаш Кенжебаева (Казахстан) – 26.
901 (-2). Анна Данилина (Казахстан) – 25.
929 (+1). Аружан Сагандыкова (Казахстан) – 24.
1083 (-2). Гозаль Айнитдинова (Казахстан) – 14.
Ранее, 21 февраля, Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира WTA-1000 в Дубае, уступив в полуфинале россиянке Мирре Андреевой, которая в итоге стала чемпионкой "тысячника" в ОАЭ.