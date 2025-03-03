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Все о теннисе

Американская теннисистка стала чемпионкой турнира в Мексике

Американская теннисистка стала чемпионкой турнира в Мексике , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 10:50 Фото: WTA
В Мериде (Мексика) завершился турнир категории WTA-500. В одиночном разряде победу праздновала американская теннисистка Эмма Наварро, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче она разгромила представительницу Колумбии Эмилиану Аранго со счетом 6:0, 6:0. 

Продолжительность встречи составила всего 55 минут. За это время Наварро допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету колумбийки четыре двойные ошибки.

Наварро выиграла свой второй титул в карьере. В 2024 году она становилась чемпионкой турнира в Хобарте.

За победу в финале Наварро заработает $164 тыс. в качестве призовых и получит 500 рейтинговых очков. Аранго, в свою очередь, получит $101 тыс. и 325 рейтинговых очков.

Представлен видеообзор финального матча. 

Ранее в финале парного разряда турнира в Мексике сыграла казахстанская теннисистка Анна Данилина. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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