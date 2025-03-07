Расписание турнира в Индиан-Уэллсе: Рыбакина, Путинцева и Данилина выйдут на корт в ночь с 7 на 8 марта

В ночь с 7 на 8 марта в американском Индиан-Уэллсе пройдут матчи первого и второго раундов. Zakon.kz представляет расписание игр в мужской и женской сетке американского "тысячника".

В этот день на корт выйдут три казахстанские теннисистки. Елена Рыбакина во втором раунде сыграет с Сюзан Ламенс (Нидерланды). Юлия Путинцева также пропускала стартовый круг и теперь во втором встретится с Катериной Синяковой (Чехия). В парном разряде свой первый матч проведет Анна Данилина. Она вместе с Ириной Хромачёвой (Россия, 7) сыграют против дуэта Тереза Михаликова / Оливия Николлз (Словакия/Великобритания).

BNP Paribas Open. Расписание матчей, которые пройдут в ночь с 7 на 8 марта

Stadium 1. Начало в 00:00 по времени Астаны

Александр Зверев (Германия, 1) – Таллон Грикспур (Нидерланды)

Далее Анна Калинская (Россия) – Алисия Паркс (США, WC) – доигровка со счета 1:2, (40:40)

Далее Каролин Гарсия (Франция) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

Далее Магда Линетт (Польша) – Джессика Пегула (США, 4)

Далее Бу Юнчаокете (Китай) – Даниил Медведев (Россия, 5)

Далее ﻿Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) – Виктория Азаренко (Беларусь)

Stadium 2. Начало в 00:00

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)



Далее Мариано Навоне (Аргентина) – Лёрнер Тьен (США) – доигровка со счета 7:5, 2:3

Далее Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Маркос Хирон (США)

Далее Тьяго Сайбот Вилд (Бразилия) – Стефанос Циципас (Греция, 8)

Далее Варвара Грачёва (Франция) – Мирра Андреева (Россия, 9)

Далее Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 16)

Stadium 3. Начало в 00:00

Томми Пол (США, 10) – Тристан Бойер (США, WC)

Далее Ива Йович (США, WC) – Юлия Грабер (Австрия) – доигровка со счета 2:6, 1:1, (30:15)

Далее Маттео Берреттини (Италия, 28) – Кристофер О'Коннелл (Австралия)

Далее Хольгер Руне (Дания, 12) – Корентен Муте (Франция)

Далее Эшлин Крюгер (США) – Элина Свитолина (Украина, 23)

Далее Даниэль Коллинз (США, 14) – Хейли Баптист (США, Q)

Stadium 4. Начало в 00:00

Марта Костюк (Украина, 18) - Робин Монтгомери (США, WC)



Лорен Дэвис (США) – Элина Аванесян (Армения) – доигровка со счёта 2/1, 15:0﻿

Далее Онс Жабер (Тунис, 32) – Даяна Ястремская (Украина)

Далее Каролин Долхайд (США, WC) – Ева Лис (Германия, LL)

Далее Артур Фис (Франция, 20) – Габриэль Диалло (Канада, LL)

Далее Томаш Махач (Чехия, 19) – Ёсуке Ватануки (Япония, Q)

Stadium 5. Начало в 00:00

Фабиан Марожан (Венгрия) – Джованни Мпетши-Перрикар (Франция, 29)

Далее Кантен Алис (Франция) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, Q) – доигровка со счета 6:3, 4:1, (40:40)﻿

Далее Зизу Бергс (Бельгия) – Алексей Попырин (Австралия, 26)

Далее Роман Сафиуллин (Россия) – Лоренцо Музетти (Италия, 15)

Далее Александра Панова / Ена Шибахара (Россия/Япония) – София Кенин / Людмила Киченок (США/Украина, 8)

Далее Анна Данилина / Ирина Хромачёва (Казахстан/Россия, 7) – Тереза Михаликова / Оливия Николлз (Словакия/Великобритания)

Stadium 6. Начало в 00:00

Кеи Нишикори (Япония) – Уго Умбер (Франция, 18)

Далее Кэмерон Норри (Великобритания) – Иржи Лехечка (Чехия, 23)

Далее Алекс Микельсен (США, 31) – Колтон Смит (США, Q)

Далее Лейла Фернандес / Луиза Стефани (Канада/Бразилия) – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Далее Макенна Джонс / Маккартни Кесслер (США, WC) – Мари Бузкова / Бетани Маттек-Сэндс (Чехия/США)

Stadium 7. Начало в 00:00

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Кэти Бултер (Великобритания, 25)

Далее Клара Таусон (Дания, 22) – Камила Осорио (Колумбия)

Далее Елена Остапенко (Латвия, 26) – Ван Синью (Китай)

Далее Кристина Букша / Мию Като (Испания/Япония) – Хао-Чин Чань / Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 6)

Stadium 9. Начало в 00:00

Каролина Мухова (Чехия, 15) – Элизабетта Коччиаретто (Италия)

Далее Катерина Синякова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан, 21)

Далее Лулу Сан (Новая Зеландия) – Линда Носкова (Чехия, 31)

Далее Анна Калинская / Кэти Макнелли (Россия/США, WC) – Надежда Киченок / Элизе Мертенс (Украина/Бельгия).

Ранее были представлены результаты матчей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе за 7 марта.