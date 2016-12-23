ТОП-10 событий 2016 года в мире
23 декабря 2016, 12:48
Наиболее яркие и значимые моменты уходящего года.
Високосный 2016 год подходит к концу. Этот год был насыщен на события различного масштаба и характера. Zakon.kz решил вспомнить наиболее яркие и значимые моменты этого непростого и в тоже время запоминающегося 2016 года.
1. Выборы президента в США и Узбекистане
Самым ожидаемым событием 2016 года в политике стали президентские выборы в США, которые прошли 8 ноября. Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал официальным кандидатом от Республиканской партии 19 июля 2016 года, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио, губернатором Огайо Джоном Кейсиком и тринадцатью другими кандидатами. Бывший государственный секретарь и сенатор Хиллари Клинтон была выдвинута 26 июля 2016 года после победы над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом.
Победу на выборах одержал Дональд Трамп, он был признан избранным президентом. Вступление в должность ожидается 20 января 2017 года. Отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа составляет два с половиной миллиона голосов. За Клинтон проголосовало 65,8 миллиона избирателей, тогда как за Трампа — 62,9 миллиона. Дональд Трамп станет самым пожилым президентом США на момент избрания на первый президентский срок (в 70 лет), ранее им был Рональд Рейган (в 69 лет). Республиканская партия также будет контролировать обе палаты Конгресса — Сенат и Палату представителей.
Эти выборы стали пятыми в истории США, когда президентом страны стал кандидат, набравший меньшее число голосов избирателей, чем проигравший кандидат.
9 ноября 2016 года и в следующие дни во многих крупных городах США проходили акции протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах. Самая крупная из них прошла в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе и Портленде протестующие стали перекрывать отдельные городские автомагистрали, однако были разогнаны полицией. 10 ноября было собрано более 2 миллионов подписей под петицией, призывающей выборщиков проигнорировать итоги голосования в их штатах и проголосовать 19 декабря за Хиллари Клинтон. В Портланде протестующие перекрыли шоссе. 12 ноября в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошли многотысячные марши протеста. Также прошли протесты студентов из 80 учебных заведений против иммиграционной политики Дональда Трампа, а 18 ноября демонстранты перекрыли крупный перекресток в Чапел-Хилл.
19 декабря количество выборщиков, которые отдали свои голоса за Дональда Трампа, превысило необходимый порог в 270 голосов. Всего в голосовании участвовало 538 выборщиков, что соответствует числу депутатов конгресса: 100 сенаторов, 435 членов палаты представителей и три делегата от столичного округа Колумбия.
Не менее ожидаемыми были и президентские выборы в Узбекистане, которые прошли 4 декабря. Они проводились после кончины 78-летнего президента Ислама Каримова 2 сентября после инсульта.
В выборах принимали участие четыре кандидата: Шавкат Мирзиёев (Либерально-демократическая партия Узбекистана), Хатамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана, НДПУ), Сарвар Отамурадов, (Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш", "Национальное возрождение") и Наримон Умаров (социал-демократическая партия "Адолат", "Справедливость"). Новым президентом Узбекистана избран исполняющий обязанности главы государства Шавкат Мирзиёев. По данным избирательной комиссии, Мирзиёев набрал 88,61 процента голосов избирателей. После оглашения результатов избранный кандидат выступил на митинге и поблагодарил своих бывших оппонентов. Мирзиёев вступил в должность 14 декабря.
2. Главным событием в сфере культуры и искусства, несомненно, стала церемония вручения наград "Оскар", которая прошла 28 февраля в Лос-Анджелесе.
Американский актер Леонардо Ди Каприо наконец получил свою первую статуэтку в карьере за фильм "Выживший". До этого пять раз он был номинирован на самую престижную премию в американском кино, но каждый раз проигрывал. Зал стоя аплодировал Ди Каприо, когда он поднимался за "Оскаром" на сцену голливудского театра "Долби". В 1998 году он публично заявил об отказе приходить на церемонию, поскольку академия не стала номинировать его за роль в фильме "Титаник". В этом году даже пользователи соцсетей активно поддерживали Ди Каприо, этому свидетельствует и огромное количество мемов на эту тему.
Самым выдающимся фильмом 2016 года стала картина Тома Маккарти "В центре внимания", повествующая о скандальном расследовании журналистов The Boston Globe. Необходимо также отметить, что больше всего статуэток в этом году (к удивлению многих критиков) собрал фильм «Безумный Макс: дорога ярости». И пусть он стал победителем не в самых престижных категориях (фильм отличился за звук, монтаж, грим и костюмы), тем не менее, по количеству наград он в этом году стал бесспорным лидером. А "Марсианин", претендовавший на 7 "Оскаров", остался ни с чем.
А вот в женской категории кинокритики отметили Бри Ларсон, которая сыграла в драме «Комната». Лучшими актерами второго плана киноакадемики признали Марка Райленса ("Шпионский мост") и Алисию Викандер ("Девушка из Дании").
Не менее ярким событием было и Евровидение-2016.
61-й конкурс песни проходил в Стокгольме, столице Швеции. Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2015», прошедшего в Вене (Австрия), с песней «Heroes» в исполнении Монса Сельмерлёва. Финал конкурса состоялся 14 мая 2016 года. Победу в этом году одержала участница из Украины Джамала с песней «1944», набрав 534 очка. Австралия и Россия заняли второе и третье место соответственно.
В конкурсе принимали участие 42 страны. На конкурс вернулись Болгария, Босния и Герцеговина, Украина и Хорватия. Своё участие продолжила Австралия — страна-дебютант предыдущего года. От участия в этом году отказалась Португалия, также из-за долгов перед Европейским вещательным союзом размером в 16 миллионов швейцарских франков была отстранена Румыния.
3. Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и допинговый скандал.
Тридцать первые летние Олимпийские игры проходили в Бразилии с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико и первые с 2000 года, проходящие в южном полушарии. На Олимпиаде было разыграно рекордное количество комплектов медалей (306) и приняли участие рекордное число стран (206), в том числе впервые Косово и Южный Судан.
В день открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро произошли массовые беспорядки: несколько тысяч человек вышли с акцией протеста к стадиону Маракана, чтобы выразить протест против использования бюджетных средств на организацию Олимпиады, а также против коррупции в стране. Участники акции протеста сожгли национальный флаг Бразилии и вели себя агрессивно. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, причём несколько человек госпитализированы с травмами и отравлением.
Олимпиада была отмечена большим числом различных происшествий, в том числе, криминальных, а также несчастных случаев, травм и ДТП. Так, бельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт, завоевавший бронзовую медаль, был избит и ограблен на пляже Копакабана. Вооруженные грабители ограбили российского пловца Евгения Коротышкина, а также новозеландского бойца джиу-джитсу Джейсона Ли. Вооружённые ножами подростки ограбили двух тренеров национальной сборной Австралии по гребле недалеко от олимпийской деревни. Во время пожара в олимпийской деревне была ограблена национальная команда Австралии. В центральном районе Ипанема двумя неизвестными был ограблен португальский министр спорта и образования Тиагу Брандау, полиции удалось задержать одного из нападавших, им оказался известный криминальный авторитет, однофамилец министра. В ночь на 10 августа был обстрелян (по одной из версий забросан камнями) автобус с журналистами, направлявшийся в пресс-центр. При этом пострадали представители СМИ Белоруссии и Турции, их порезали осколки выбитого оконного стекла. После ДТП в Рио-де-Жанейро от полученных травм скончался тренер сборной Германии по гребному слалому Штефан Хенце.
Для Российской Федерации эти игры были омрачены из-за допингового скандала. 17 июня 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение не возобновлять членство Всероссийской федерации легкой атлетики. 21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение ИААФ не допускать до участия в Олимпийских играх 2016 года легкоатлетическую команду России. 3 июля Олимпийский комитет России и 68 российских легкоатлетов подали иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Рассмотрение дела было назначено на 19 июля, вердикт CAS объявило 21 июля — российским легкоатлетам не было разрешено выступать на Олимпиаде. Также были отстранены и российские тяжелоатлеты и гребцы.
Допинговый скандал коснулся и Казахстана. 16 июня 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от занятий спортивной деятельностью казахстанских тяжелоатлетов Илью Ильина, Майю Манезу, Светлану Подобедову и Зульфию Чиншанло. В антидопинговых пробах спортсменов были найдены запрещённые препараты. У Ильи Ильина — дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, у Зульфии Чиншанло — оксандролон и станозолол, у Майи Манезы и Светланы Подобедовой — станозолол. 25 июня 2016 года решением дисциплинарной комиссии Международной федерации тяжёлой атлетики также были дисквалифицированы казахстанские штангисты: Алмас Утешов (с лишением медалей) и Ермек Омиртай на четыре года, Жасулан Кыдырбаев (с лишением медалей) на восемь лет. В допинг-пробах данных спортсменов во время чемпионата мира в Хьюстоне были обнаружены запрещённые анаболические андрогенные стероиды.
4. Смерть мировых лидеров, политических деятелей и знаменитостей.
2016 год унес жизни многих известных людей. Так, в сентябре этого года скончался президент Узбекистана Ислам Каримов.
О болезни узбекского лидера стало известно 28 августа, тогда правительство страны сообщило, что Каримов находится в больнице на стационарном лечении. Позднее дочь политика сообщила, что ее отец был госпитализирован с инсультом и находится в реанимации. 2 сентября Правительство страны сообщило, что Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии. В этот же день стало известно, что он скончался. 78-летний Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1990 года. Его похоронили 3 сентября в Самарканде.
26 ноября в возрасте 90 лет скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро.
Фидель Кастро — кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, – был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны. В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро. Урна с прахом Фиделя Кастро была захоронена в городе Сантьяго-де-Куба.
13 октября 2016 года в больнице Бангкока умер легендарный правитель - король Таиланда Пхумипон Адульядет.
Он скончался после длительной болезни в возрасте 88 лет. Скорее всего причиной смерти стала гидроцефалия (водянка головного мозга), об этой болезни стало известно в начале 2015 года. Король родился 5 декабря 1927 года в Кембридже (США), где его отец - брат короля Рамы Седьмого - изучал медицину в Гарвардском университете.
Пумипон Адульядет унаследовал престол 9 июня 1946 года после гибели старшего брата - короля Ананды Махидола (Рама Восьмой). Он был официально коронован 5 мая 1950 года, а в 1987 году ему присвоили титул Великий. Король в Таиланде - не только глава государства и одновременно верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, но и покровитель и защитник всех религий. Пумипон Адульядет правил дольше всех ныне здравствующих монархов в мире и дольше всех своих предшественников. За годы его правления в Таиланде сменилось более 20 премьер-министров, было принято 18 конституций, произошло 19 государственных переворотов. Сейчас тело покойного монарха находится в Большом королевском дворце, куда ежедневно выстраиваются огромные очереди из желающих почтить его память. Кремация монарха может состояться не раньше, чем осенью следующего года.
Новым королем Таиланда провозглашен Маха Вачиралонгкорн, единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета. Он будет править под тронным именем Рама Х.
Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, не оправившись от инсульта, после которого он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппаратуре искусственной вентиляции легких. Перес, родившийся на территории современной Беларуси, считается последним из плеяды "отцов-основателей" Израиля, создателем его военно-промышленного комплекса и ядерной программы, архитектором ближневосточного мирного процесса. Он занимал более десятка министерских постов, дважды возглавлял правительство Израиля, в 2007–2014 годах был президентом страны. За подписание мирных соглашений с палестинцами Перес в 1994 году получил Нобелевскую премию вместе с тогдашним израильским премьером Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом.
В августе в Германии в возрасте 97 лет скончался экс-президент страны Вальтер Шеель.
По данным немецких СМИ, политик перед смертью долго болел. В шестидесятые годы он был сначала министром экономического сотрудничества, затем с 1969 по 1974 год – главой МИД и вице-канцлером. С 1974 по 1979 год Шеель был президентом ФРГ.
3 июня скончался Мохаммед Али, американский профессиональный боксёр, олимпийский чемпион 1960 г.
Али один из самых известных боксёров в истории мирового бокса. За свою карьеру он провел 61 бой, одержав 56 побед (37 из них — нокаутом).
21 апреля скоропостижно скончался певец Принс.
Его тело обнаружили в лифте в домашней студии звукозаписи. В июне стало известно, что знаменитый американский музыкант скончался от передозировки препаратом, содержащим опиаты. Принс Роджерс Нельсон (Prince Rogers Nelson) родился 7 июня 1958 года в Миннеаполесе, штат Миннесота. Пик популярности певца пришелся на 80-е. Лауреат премий Грэмми, Оскар и Золотой глобус. В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла.
В январе также ушел из жизни британский актер Алан Рикман, известный по серии фильмов о Гарри Поттере, а также таким картинам, как Крепкий орешек, Догма и Парфюмер.
Киноактер умер от рака. За свою карьеру Рикман сыграл более чем в 50 фильмах. Одной из наиболее популярных является роль профессора Северуса Снейпа в экранизации романов Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.
10 января известный музыкант Дэвид Боуи скончался на семидесятом году жизни.
Боуи скончался в окружении своей семьи после того, как 18 месяцев боролся с раком. Дэвид Боуи - обладатель премий Грэмми, Saturn Awards и других наград, получил широкую известность в конце 60-х годов после выпуска композиции Space Oddity, которая стала классикой мирового рока.
Также в 2016 году от нас ушли - болгарский эстрадный певец Бисер Киров, советский и российский актёр театра и кино, артист Центрального академического театра Российской армии с 1945 года, народный артист СССР Владимир Михайлович Зельдин,
советский и российский цирковой артист-дрессировщик хищных животных, режиссёр, народный артист СССР Мстислав Михайлович Запашный, советский и казахстанский гитарист, композитор и аранжировщик группы «Мюзикола», бывший участник группы «А’Студио» Булат Сыздыков, первая леди США с 1981 по 1989 год Нэнси Рейган и многие другие.
5. Brexit.
Выход Великобритании из Европейского союза — главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц (националистов и евроскептиков) в Великобритании.
Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей. В субъектах Великобритании итоги голосования различались: так, жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии (не считая столицы) и Уэльса — за. Первая реакция мировой общественности была несколько удивлённой — результаты референдума даже привели некоторых в шок, так как многие политологи предсказывали другой исход голосования. Реакция фондовых бирж проявилась резким падением многих индексов, в частности японский NIKKEI упал до 1.000 пунктов, после чего, во избежание дальнейшего падения до фатальных значений, торги были закрыты.
Обескураженный итогами референдума Дэвид Кэмерон принял решение оставить пост лидера правящей партии и главы кабинета министров. В ходе стартовавшей за этим парламентской дискуссии пять ведущих депутатов из состава Консервативной партии выставили свои кандидатуры для замещения Кэмерона на посту премьер-министра. 11 июля победу одержала министр внутренних дел Тереза Мэй, которая уже утром 13 июля приступила к формированию нового правительства. Ею сразу же были созданы два особых министерства — по выходу из ЕС (во главе с давним оппонентом Кэмерона Д.Дэвисом) и международной торговли (под руководством уроженца Шотландии бывшего министра обороны Соединённого королевства Л.Фокса). Министром иностранных дел неожиданно для многих стал главный сторонник Брексита в рядах партии Борис Джонсон. Таким образом, консерваторы остались у власти с тем, чтобы к декабрю 2018 года окончательно оформить развод с «Единой Европой».
Рассматривая судебный иск, поданый общественными активистами, 3 ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство Великобритании не может начинать процедуру выхода страны из Евросоюза без одобрения парламента. Правительство Великобритании подало апелляцию в Верховный суд Великобритании, которую рассмотрели с 5-8 декабря 2016 года.На данной стадии делопроизводства Верховный суд Великобритании также привлек к рассмотрению представления лорда-генерального судью Шотландии, юридических представителей правительства Уэльса, одну из профсоюзных организаций (IWGB) и еще одного частного независимого истца, — чья обобщенная аргументация сводится к тому, что действия Правительства Великобритании по уведомлению Евросовета о выходе страны из ЕС повлекут за собой неизбежные нарушения уже существующих прав и свобод частных и юридических лиц-резидентов Шотландии (и Уэльса).
Согласно материалам Института фискальных исследований Соединенного Королевства, каждая британская семья потеряет £1,250 (порядка €1474) ежегодно после выхода страны из Евросоюза. Сообщается, что в течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения. Предполагаемый коэффициент снижения доходов составляет 3,7%.
6. Импичмент президента в Бразилии и запуск процедуры в Южной Корее.
Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за окончательный импичмент президента страны Дилмы Руссефф. Трансляция голосования проходила в прямом эфире бразильского телевидения.
За импичмент проголосовал 61 сенатор, против него высказались 20 человек. Для отстранения Руссефф сторонникам импичмента нужно было собрать 54 голоса. Сенаторы временно отстранили Руссефф от должности еще в мае текущего года. В среду они решили, что она должна быть отстранена окончательно, а временно исполнять обязанности президента Бразилии до выборов 2018 г. будет вице-президент Мишел Темер.
Сама Руссефф, выступая на слушаниях по импичменту в сенате, настаивала на своей невиновности. Она заявляла, что отстранение ее от должности - это результат заговора, а импичмент - это своего рода государственный переворот. Руссефф возглавила Бразилию в 2011 г. Сенат инициировал процедуру импичмента в 2015 г. Формально сенаторы рассматривали вопрос об отрешении ее от должности из-за нарушения ею закона о бюджете. Однако основными поводами для недовольства политикой Руссефф и правящей Рабочей партии стали коррупционный скандал вокруг нефтяной госкомпании Petrobras, в который оказались вовлечены многие политики, а также тяжелая ситуация в экономике (спад ВВП в 2015 г. оказался самым тяжелым с начала ХХ в. – 3,8%).
Возможно такая же судьба ждет и президента Южной Кореи.
В начале декабря парламент страны по итогам голосования объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе. "За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против - 56. Два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными. Прямую трансляцию заседания вело южнокорейское телевидение.
Поводом отстранения от власти президента стал крупнейший коррупционный скандал вокруг Пак Кын Хе и ее давней знакомой Цой Сун Силь. Утверждается, что она использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента и ее администрации.
По данным СМИ, Пак Кын Хе передала полномочия премьер-министру Хван Ге Ану в соответствии с законодательством. Пресса сообщает, что она уже не может исполнять обязанности главы государства и администрации. Тем временем решение об импичменте будет рассматривать Конституционный суд Южной Кореи, на что уйдет до 180 дней. Этот суд может отклонить импичмент и восстановить президентские полномочия Пак Кын Хе.
7. Громкие коррупционные скандалы и задержания в России.
Пожалуй самым скандальным задержанием этого года в России стало задержание министра экономического развития России Алексея Улюкаева. По некоторым данным, чиновник получил взятку в размере 2 млн. долларов за положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета «Башнефти». По словам следователей, глава МЭР был задержан с поличным, однако сам министр на допросе отказался признать вину. Позже президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия.
Этот арест был не единственным в уходящем году. Так, в сентябре 2016 года при обыске квартиры заместителя начальника Управления "Т" Главного управления экономической безопасности МВД полковника Дмитрия Захарченко, оперативники обнаружили астрономическую сумму — 8 млрд рублей. Захарченко был задержан 8 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. При задержании у полковника было изъято ещё 20 млн рублей.
26 июля 2016 года оперативники ФСБ навестили с обысками загородный дом главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в подмосковном коттеджном посёлке "Бачурино". В коробках из-под обуви они нашли сложенные аккуратными пачками 9,5 млн рублей, 390 тыс. долларов США и 350 тыс. евро. Нашли в доме также слиток золота в 1 килограмм и пять золотых самородков общим весом ещё примерно в 200 граммов. Бельянинов подозревается в пособничестве троим предпринимателям, незаконно перевозившим элитный алкоголь через границу.
19 июля сотрудники ФСБ задержали замглавы Следственного комитета по Москве Дениса Никандрова, руководителя собственной безопасности СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Их подозревают в получении взятки в размере 1 млн долларов от вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. По оперативным данным, за эти деньги руководители СК по Москве освободили из СИЗО криминального авторитета по кличке Итальянец.
В начале июля попал под арест замдиректора "Спецстроя" Александр Буряков. Его подозревают в хищении 450 млн рублей при строительстве по субподрядам объектов Минобороны. Буряков не признаёт своей вины и утверждает, что два объекта были успешно сданы, а семь остальных находятся в разной степени готовности.
Губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня в роскошном московском ресторане при получении взятки в размере 400 тыс. евро. На его руках оперативники зафиксировали следы от помеченной наживки. По версии следствия, чиновник лично и через посредника получил эти деньги за покровительство контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания".
2 июня суд отправил под стражу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который подозревается в незаконной выдаче госзаказов компаниям своих родственников. Обыски прошли в компании "Спасскцемент", а также в главном офисе ОАО "Востокцемент" и ОАО "Владивостокский бутощебёночный завод". Ущерб от деятельности мэра оценивается в более чем 160 млн рублей.
8. Пышные свадьбы 2016 года.
Когда кто-то из знаменитостей выходит замуж или женится, то вокруг этого события разгорается настоящий ажиотаж, ведь свадьба кумиров — это прекрасное, долгожданное и радостное событие не только для невесты и жениха, но и для их фанатов и поклонников.
В этом году знаменитая певица Сиара и профессиональный игрок в американский футбол Рассел Уилсон устроили сказочную свадебную церемонию. Предложение руки и сердца Рассел сделал любимой 18 марта 2016 года на живописном острове на Сейшелах. Украсив безымянный палец Сиары кольцом из белого золота с бриллиантами, он услышал заветные слова согласия. Свадебная церемония состоялась спустя три месяца в городе Чешир, Великобритания, в старинном замке Пекфортон, выполненном в готическом стиле.
Долгожданная свадьба одной из «отчаянных домохозяек» Евы Лонгории также состоялась в 2016 году. Модель и актриса вышла замуж за известного медиамагната Хосе Бастона 21 мая этого года.
Предложение Хосе сделал в Дубае во время их совместного отпуска. Во время путешествия по песчаным барханам Хосе встал на одно колено и задал Еве главный вопрос, после чего вручил ей кольцо с огромным рубином и отделкой из бриллиантов. Церемония состоялась спустя пять месяцев. Горячая латиноамериканская пара отпраздновала свою волшебную свадьбу в жаркой Мексике, в частной резиденции на берегу озера. Торжество на открытом воздухе стало незабываемым событием для молодоженов: церемониальная арка была украшена яркими лианами из фиолетовых цветов, а сцену, где давали клятву влюбленные, украшал большой белый крест.
Свадьба сына олигарха Михаила Гуцериева Саида и его молодой невесты Хадижи Ужаховой особенно выделяется среди других торжеств этого года пышностью и богатством.
Великолепное событие прошло в Москве в ресторане «Сафиса». Грандиозное мероприятие затмило все свадьбы этого года, ведь на торжество родители новобрачных потратили баснословную сумму. Помещение, где проходила свадьба, было усыпано живыми цветами: с потолка свисали невероятные цветочные люстры, а стены были украшены цветочными композициями. Внутри ресторана перед гостями предстал красивейший фонтан, который был задекорирован нежными цветочными изделиями.
Невеста удивила своим свадебным нарядом: белоснежное платье с пышной юбкой и отделкой из кружев и драгоценных камней выполнил для Хадижи известный модельер Эли Сааб, а изготовили его во Франции. Кроме того, прическу невесты украшала сияющая корона с большим количеством драгоценностей. Безусловно, платье притягивало к себе внимание, однако носить его весь вечер было совсем непросто: вес наряда составил около 25 килограммов. По сравнению с невестой жених был одет достаточно скромно. Придерживаясь классики, Саид выбрал для свободного торжества черный костюм и бабочку.
В качестве подарка для молодоженов Михаил Гуцериев пригласил российских и зарубежных звезд. Поздравить жениха и невесту приехали Алла Пугачёва, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и даже Стинг. Кроме звезд на свадьбе присутствовало больше шестисот гостей. Одним только празднованием в Москве молодожены не ограничились и продолжили отмечать свадьбу в Лондоне. На вторую часть были приглашены такие именитые гости как сэр Элтон Джон и Бейонсе.
В марте российские СМИ сообщили о свадьбе народного артиста России Сергея Безрукова и режиссера Анны Матисон, а уже в июле стало известно, что у них родилась дочь Мария. Для Сергея Безрукова это второй брак: в 2015 году он развелся с актрисой Ириной Безруковой, с которой прожил 15 лет.
В июне российские СМИ узнали, что телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки вышла замуж за 29-летнего директора по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. По данным СМИ, пара поженилась еще зимой. Для Канделаки это второй брак, в 2010 году она развелась с бизнесменом Андреем Кондрахиным, от брака с которым у нее двое детей.
Летом замуж вышла и актриса Юлия Топольницкая, получившая широкую известность после съемок в клипе группы "Ленинград" на песню "Экспонат". Избранником актрисы стал резидент Comedy Club Игорь Чехов.
В сентябре певица Елена Ваенга вышла замуж за музыканта ее группы Романа Садырбаева. Для 39-летней певицы это первый официальный брак, у нее есть сын от гражданского брака с ее продюсером Иваном Матвиенко.
В декабре замуж вышла ведущая программы "Итоги недели" на телеканале НТВ Ирада Зейналова. Ее избранником стал специальный корреспондент Первого канала Александр Евстигнеев. Для 44-летней Зейналовой это второй брак, ранее она была замужем за журналистом Алексеем Самолетовым, у них есть общий сын Тимур.
9. Громкие разводы уходящего года.
Светлана и Федор Бондарчук
Именно эта пара была идеальным символом новой России. Никто не считал, что в их браке все гладко, но и развода не ожидал. Федор на своем пути встретил красавицу, молодую актрису Паулину Андрееву. Пара уже назначила дату свадьбы.
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Love story самой красивой пары Голливуда обернулась некрасивым скандалом, в котором приняли живейшее участие тысячи журналистов, дорогие юристы, семейный психолог и даже сотрудники ФБР, а наблюдал за этим весь мир. Финансовых претензий Питт и Джоли друг к другу не имеют (шато, где они поженились, и французский виноградник по обоюдному согласию уже выставлены на продажу). Зато очень остро стоит детский вопрос. Сможет ли Анджелина увезти шестерых отпрысков в Лондон, и как часто их будет навещать Брэд, решит суд.
Джонни Депп и Амбер Хард
Сильно пьющий Джек Воробей грозил оставить молодую супругу без гроша и засудить ее за клевету в ответ на обвинения в домашнем насилии. Но когда в телефоне Хард нашлись неопровержимые доказательства побоев, заметно поостыл. В итоге: супруги подписались под совместным заявлением, в котором говорится, что «С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь...», Амбер отозвала иск и получила семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность.
10. Дети знаменитостей, рожденные в 2016 году.
Иванка Трамп и Джаред Кушнер
Дочь миллиардера и избранного президента США Иванка Трамп порадовала своего папу Дональда Трампа - он в 8-й раз стал дедушкой. У наследницы и бизнесвумен родился сын, которого назвали Теодор Джеймс. Для Иванки и ее мужа, магната в сфере недвижимости и медиа Джареда Кушнера, этот ребенок стал третьим - супруги уже воспитывают 2-летнего сына Джозефа и 4-летнюю дочь Арабеллу.
Ксения Собчак и Максим Виторган
18 ноября у звездной пары родился сын. Ксения Собчак рожала в подмосковном роддоме "Лапино". 35-летняя телеведущая стала мамой впервые. Для ее супруга, 44-летнего актера Максима Виторгана, это уже третий ребенок.
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман
Актриса Энн Хэтэуэй впервые стала мамой в конце марта и в течение месяца наслаждалась своим счастьем в кругу самых близких, не показывая сына Джонатана поклонникам в соцсетях и гуляя с малышом лишь во дворе своего особняка в Лос-Анджелесе.
Мик Джаггер и Мелани Хамрик
У 73-летнего Мика Джаггера родился восьмой ребенок. Матерью младшего отпрыска лидера группы The Rolling Stones стала 29-летняя балерина Мелани Хамрик. Интересно, что музыкант и танцовщица еще не успели пожениться, хотя и встречаются с 2014 года. Влюбленные познакомились в Рио-де-Жанейро во время мирового турне коллектива The Rolling Stones. Мик, долгое время считавшийся секс-символом мировой эстрады, дважды был женат. До алтаря сумели довести звезду актриса и правозащитница Бьянка Джаггер и модель Джерри Холл. Первая родила ему одного наследника, вторая – четырех. Двух отпрысков рокеру подарили его любовницы Марша Хант и Лусиана Гименес. Старшему ребенку музыканта – дочери Кэрис – 45 лет. До сегодняшнего дня младшим сыном считался 17-летний Лукас. Забавный факт: коллега Джаггера по группе, 69-летний гитарист Ронни Вуд в мае 2016 года стал отцом близняшек.
Мила Кунис и Эштон Катчер
Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер во второй раз стали родителями. Актриса украинского происхождения родила мальчика. Как сообщают иностранные СМИ со ссылкой на представителя артистов, мальчик появился на свет 30 ноября. Кунис и Катчер уже воспитывают двухлетнюю дочь Вайатт Изабель. Отношения Кунис и Катчера начались в 2011 году. Актеры поженились в июле 2015 года.
По материалам мировых и российских СМИ
Фото из открытых источников
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