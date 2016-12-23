ТОП-10 событий 2016 года в мире

1. Выборы президента в США и Узбекистане

19 декабря количество выборщиков, которые отдали свои голоса за Дональда Трампа, превысило необходимый порог в 270 голосов. Всего в голосовании участвовало 538 выборщиков, что соответствует числу депутатов конгресса: 100 сенаторов, 435 членов палаты представителей и три делегата от столичного округа Колумбия.

9 ноября 2016 года и в следующие дни во многих крупных городах США проходили акции протеста против победы Дональда Трампа на президентских выборах. Самая крупная из них прошла в Нью-Йорке. В Лос-Анджелесе и Портленде протестующие стали перекрывать отдельные городские автомагистрали, однако были разогнаны полицией. 10 ноября было собрано более 2 миллионов подписей под петицией, призывающей выборщиков проигнорировать итоги голосования в их штатах и проголосовать 19 декабря за Хиллари Клинтон. В Портланде протестующие перекрыли шоссе. 12 ноября в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошли многотысячные марши протеста. Также прошли протесты студентов из 80 учебных заведений против иммиграционной политики Дональда Трампа, а 18 ноября демонстранты перекрыли крупный перекресток в Чапел-Хилл.

Победу на выборах одержал Дональд Трамп, он был признан избранным президентом. Вступление в должность ожидается 20 января 2017 года. Отрыв Хиллари Клинтон от Дональда Трампа составляет два с половиной миллиона голосов. За Клинтон проголосовало 65,8 миллиона избирателей, тогда как за Трампа — 62,9 миллиона. Дональд Трамп станет самым пожилым президентом США на момент избрания на первый президентский срок (в 70 лет), ранее им был Рональд Рейган (в 69 лет). Республиканская партия также будет контролировать обе палаты Конгресса — Сенат и Палату представителей.

Бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп стал официальным кандидатом от Республиканской партии 19 июля 2016 года, одержав победу над сенаторами Тедом Крузом и Марко Рубио, губернатором Огайо Джоном Кейсиком и тринадцатью другими кандидатами. Бывший государственный секретарь и сенатор Хиллари Клинтон была выдвинута 26 июля 2016 года после победы над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом.

Американский актер Леонардо Ди Каприо наконец получил свою первую статуэтку в карьере за фильм "Выживший". До этого пять раз он был номинирован на самую престижную премию в американском кино, но каждый раз проигрывал. Зал стоя аплодировал Ди Каприо, когда он поднимался за "Оскаром" на сцену голливудского театра "Долби". В 1998 году он публично заявил об отказе приходить на церемонию, поскольку академия не стала номинировать его за роль в фильме "Титаник". В этом году даже пользователи соцсетей активно поддерживали Ди Каприо, этому свидетельствует и

Самым выдающимся фильмом 2016 года стала картина Тома Маккарти "В центре внимания", повествующая о скандальном расследовании журналистов The Boston Globe. Необходимо также отметить, что больше всего статуэток в этом году (к удивлению многих критиков) собрал фильм «Безумный Макс: дорога ярости». И пусть он стал победителем не в самых престижных категориях (фильм отличился за звук, монтаж, грим и костюмы), тем не менее, по количеству наград он в этом году стал бесспорным лидером. А "Марсианин", претендовавший на 7 "Оскаров", остался ни с чем.





А вот в женской категории кинокритики отметили Бри Ларсон, которая сыграла в драме «Комната». Лучшими актерами второго плана киноакадемики признали Марка Райленса ("Шпионский мост") и Алисию Викандер ("Девушка из Дании").





Не менее ярким событием было и Евровидение-2016.

61-й конкурс песни проходил в Стокгольме, столице Швеции. Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2015», прошедшего в Вене (Австрия), с песней «Heroes» в исполнении Монса Сельмерлёва. Финал конкурса состоялся 14 мая 2016 года. Победу в этом году одержала участница из Украины Джамала с песней «1944», набрав 534 очка. Австралия и Россия заняли второе и третье место соответственно.





В конкурсе принимали участие 42 страны. На конкурс вернулись Болгария, Босния и Герцеговина, Украина и Хорватия. Своё участие продолжила Австралия — страна-дебютант предыдущего года. От участия в этом году отказалась Португалия, также из-за долгов перед Европейским вещательным союзом размером в 16 миллионов швейцарских франков была отстранена Румыния.





3. Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и допинговый скандал.

Тридцать первые летние Олимпийские игры проходили в Бразилии с 5 по 21 августа. Это были первые Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико и первые с 2000 года, проходящие в южном полушарии. На Олимпиаде было разыграно рекордное количество комплектов медалей (306) и приняли участие рекордное число стран (206), в том числе впервые Косово и Южный Судан.

В день открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро произошли массовые беспорядки: несколько тысяч человек вышли с акцией протеста к стадиону Маракана, чтобы выразить протест против использования бюджетных средств на организацию Олимпиады, а также против коррупции в стране. Участники акции протеста сожгли национальный флаг Бразилии и вели себя агрессивно. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, причём несколько человек госпитализированы с травмами и отравлением.

Олимпиада была отмечена большим числом различных происшествий, в том числе, криминальных, а также несчастных случаев, травм и ДТП. Так, б ельгийский дзюдоист Дирк ван Тихелт, завоевавший бронзовую медаль, был избит и ограблен на пляже Копакабана. Вооруженные грабители ограбили российского пловца Евгения Коротышкина, а также новозеландского бойца джиу-джитсу Джейсона Ли. Вооружённые ножами подростки ограбили двух тренеров национальной сборной Австралии по гребле недалеко от олимпийской деревни. Во время пожара в олимпийской деревне была ограблена национальная команда Австралии. В центральном районе Ипанема двумя неизвестными был ограблен португальский министр спорта и образования Тиагу Брандау, полиции удалось задержать одного из нападавших, им оказался известный криминальный авторитет, однофамилец министра. В ночь на 10 августа был обстрелян (по одной из версий забросан камнями) автобус с журналистами, направлявшийся в пресс-центр. При этом пострадали представители СМИ Белоруссии и Турции, их порезали осколки выбитого оконного стекла. После ДТП в Рио-де-Жанейро от полученных травм скончался тренер сборной Германии по гребному слалому Штефан Хенце.

Для Российской Федерации эти игры были омрачены из-за допингового скандала. 17 июня 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла решение не возобновлять членство Всероссийской федерации легкой атлетики. 21 июня 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение ИААФ не допускать до участия в Олимпийских играх 2016 года легкоатлетическую команду России. 3 июля Олимпийский комитет России и 68 российских легкоатлетов подали иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Рассмотрение дела было назначено на 19 июля, вердикт CAS объявило 21 июля — российским легкоатлетам не было разрешено выступать на Олимпиаде. Также были отстранены и российские тяжелоатлеты и гребцы.





Допинговый скандал коснулся и Казахстана. 16 июня 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от занятий спортивной деятельностью казахстанских тяжелоатлетов Илью Ильина, Майю Манезу, Светлану Подобедову и Зульфию Чиншанло. В антидопинговых пробах спортсменов были найдены запрещённые препараты. У Ильи Ильина — дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, у Зульфии Чиншанло — оксандролон и станозолол, у Майи Манезы и Светланы Подобедовой — станозолол. 25 июня 2016 года решением дисциплинарной комиссии Международной федерации тяжёлой атлетики также были дисквалифицированы казахстанские штангисты: Алмас Утешов (с лишением медалей) и Ермек Омиртай на четыре года, Жасулан Кыдырбаев (с лишением медалей) на восемь лет. В допинг-пробах данных спортсменов во время чемпионата мира в Хьюстоне были обнаружены запрещённые анаболические андрогенные стероиды.





4. Смерть мировых лидеров, политических деятелей и знаменитостей.





Так, в сентябре этого года скончался п резидент Узбекистана Ислам Каримов. 2016 год унес жизни многих известных людей. О болезни узбекского лидера стало известно 28 августа, тогда правительство страны сообщило, что Каримов находится в больнице на стационарном лечении. Позднее дочь политика сообщила, что ее отец был госпитализирован с инсультом и находится в реанимации. 2 сентября Правительство страны сообщило, что Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии. В этот же день стало известно, что он скончался. 78-летний Ислам Каримов руководил Узбекистаном с 1990 года. Его похоронили 3 сентября в Самарканде.

26 ноября в возрасте 90 лет скончался л идер кубинской революции Фидель Кастро. Фидель Кастро — кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, – был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны. В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро. Урна с прахом Фиделя Кастро была захоронена в городе Сантьяго-де-Куба.

13 октября 2016 года в больнице Бангкока умер легендарный правитель - король Таиланда Пхумипон Адульядет Он скончался после длительной болезни в возрасте 88 лет. Скорее всего причиной смерти стала гидроцефалия (водянка головного мозга), об этой болезни стало известно в начале 2015 года. Король родился 5 декабря 1927 года в Кембридже (США), где его отец - брат короля Рамы Седьмого - изучал медицину в Гарвардском университете.

Пумипон Адульядет унаследовал престол 9 июня 1946 года после гибели старшего брата - короля Ананды Махидола (Рама Восьмой). Он был официально коронован 5 мая 1950 года, а в 1987 году ему присвоили титул Великий. Король в Таиланде - не только глава государства и одновременно верховный главнокомандующий вооруженными силами страны, но и покровитель и защитник всех религий. Пумипон Адульядет правил дольше всех ныне здравствующих монархов в мире и дольше всех своих предшественников. За годы его правления в Таиланде сменилось более 20 премьер-министров, было принято 18 конституций, произошло 19 государственных переворотов. Сейчас тело покойного монарха находится в Большом королевском дворце, куда ежедневно выстраиваются огромные очереди из желающих почтить его память. Кремация монарха может состояться не раньше, чем осенью следующего года.

Новым королем Таиланда провозглашен Маха Вачиралонгкорн , единственный сын покойного короля Пумипона Адульядета. Он будет править под тронным именем Рама Х.

28 сентября скончался Шимон Перес, экс-президент Израиля.

Шимон Перес скончался в возрасте 93 лет, не оправившись от инсульта, после которого он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппаратуре искусственной вентиляции легких. Перес, родившийся на территории современной Беларуси, считается последним из плеяды "отцов-основателей" Израиля, создателем его военно-промышленного комплекса и ядерной программы, архитектором ближневосточного мирного процесса. Он занимал более десятка министерских постов, дважды возглавлял правительство Израиля, в 2007–2014 годах был президентом страны. За подписание мирных соглашений с палестинцами Перес в 1994 году получил Нобелевскую премию вместе с тогдашним израильским премьером Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом.



