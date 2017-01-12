Смерть у ЦОНа: В госкорпорации "Правительство для граждан" выразили соболезнования

Соболезнования родным и близким скончавшегося у ЦОНа мужчины выразил заместитель директора дирекции оказания госуслуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Шокан Абдильманов , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





Напомним, накануне в Алматинской области рядом со зданием ЦОНа умер 59-летний мужчина . Инцидент произошел в Илийском районе в поселке Отеген Батыра. Причину смерти мужчины, который являлся инвалидом третьей группы (у него была ампутирована нога), установит экспертиза. В районный центр обслуживания населения он прибыл с супругой и сыном. В само помещение мужчина войти не успел



"От госкорпорации и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким покойного, его супруге. Сейчас идет медзаключение. Мы ждем информации от ДВД. Проводится служебное расследование, об итогах мы расскажем», — сказал Абдильманов на пресс-конференции об изменениях в миграционном законодательстве.





Он напомнил казахстанцам, что специально для инвалидов I-II категории предусмотрена услуга выезда на дом. Также он сообщил, что сейчас в каждом отделе ЦОНа, где выявляется скопление людей, дежурит карета скорой помощи, в каждом ЦОНе есть аптечки с лекарствами.



