Нигматулин: Инициативы Президента направлены на усиление ответственности госорганов перед обществом

Лидер Нации предлагает казахстанцам уникальное решение государственного устройства и выход на принципиально новый уровень политической культуры.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал Обращение Президента Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, сообщает Zakon.kz





По мнению Н.Нигматулина, инициатива Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти, ещё раз ярко демонстрирует твёрдую приверженность главы нашего государства курсу демократизации политической системы.





- В этой связи возрастает и ответственность депутатского корпуса за качественное законодательное обеспечение инициативы Президента страны по реформе системы государственной власти, - подчеркнул Спикер Мажилиса.





Кроме того, в активную фазу входит процесс усиления ответственности государственных органов перед обществом. При этом, отметил Н.Нигматулин, Лидер Нации предлагает казахстанцам уникальное решение государственного устройства и выход на принципиально новый уровень политической культуры.





Читайте также: