Жители Алматы почувствовали мощное землетрясение

Сильный толчок алматинцы ощутили ранним утром в 05:27.

Согласно данным EMSC, эпицентр находится на севере Китая. Магнитуда: 6,4 балла.

Как сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК», эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла.

По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.



