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Жители Алматы почувствовали мощное землетрясение

9 августа 2017, 05:40

Сильный толчок алматинцы ощутили ранним утром в 05:27.

В Алматы было зафиксировано мощное землетрясение, передает Zakon.kz.

Сильный толчок алматинцы ощутили ранним утром в 05:27.

Согласно данным EMSC, эпицентр находится на севере Китая. Магнитуда: 6,4 балла.



Как сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК», эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 4 балла.

По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено.

Данных о пострадавших и разрушении нет.

По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслана Иманкулова, поддерживается постоянная связь с объектами жизнеобеспечения. Всё стабильно.

Напомним, накануне ночью в китайском Сычуане произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Лобби отеля «Тяньтан», в котором находились около двух тысяч человек, в районе национального парка Цзючжайгоу обрушилось, 500 человек эвакуированы. Более 80 человек пострадали.

Фото: BNews.kz

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