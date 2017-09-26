Мать сбитых трамваем школьниц в Павлодаре помогла тяжелобольному ребенку

Часть из собранных для ее семьи средств Шынар Уалитова решила отдать другим нуждающимся малышам.

Работники образования, волонтеры «Клуба добряков» и другие неравнодушные павлодарцы, узнав о том, что Шынар воспитывает детей одна в съемной квартире, меньше чем за две недели собрали около 17 млн тенге. За 8,5 млн тенге маме, ее выжившей после ДТП дочери Марал и двухлетнему сыну Батырхану купили квартиру в Экибастузе. На оставшиеся средства планируют купить мебель, бытовую технику, а также открыть депозиты на имя детей, передает BNews.kz





Часть из собранных для ее семьи средств Шынар Уалитова решила отдать другим нуждающимся малышам.





Первой, кому помогла Шынар, оказалась мама особенного ребенка, который родился без ушных раковин и с шестью пальцами на обеих руках.





Как рассказала мама ребенка Алмагуль Шугаипова, несмотря на возраст 1,4 года, у Алижана длинный список диагнозов, мешающих нормальному развитию. Основные из них – двухсторонняя атрезия наружных слуховых проходов, атрезия зрительного нерва, микротия II и III степеней, кленовидный позвоночник, полидактилия обеих кистей, и это не считая сопутствующих. Уже на следующий день после рождения малыш попал на операционный стол и почти год провел в больнице.





«Когда муж впервые увидел сына, у которого не было ушек, то сказал – выбирай: или я, или ребенок. Я выбрала сына», - рассказала Алмагуль Шугаипова.





Шынар Уалитова, недавно потерявшая дочь, привезла маленькому Алижану 400 тысяч тенге на лечение. Мама особенного малыша, встречая гостью расплакалась.





«Я просто в шоке. Не ожидала такого шага от женщины, которая сама еще не оправилась от потери своей дочери. Вы отважный человек, раз взялись помочь моему ребенку, дай Бог вам здоровья и терпения», - сказала Алмагуль.





Такую же сумму Шынар Уалитова вручила маме маленького Кости, страдающего ДЦП, Ольге Трениной. Женщина тоже воспитывает малыша одна.





«Мой сын до сих пор не держит голову, и 21 октября 2017 года мы собираемся в четвертый раз ехать в Новосибирск. Получаем там курс реабилитации - как медикаментозный, так и мануальную терапию, массаж, плавание. Деньги, которые дала нам Шынар, нам очень пригодятся. Еще надо собрать для Кости 900 тысяч тенге, для этого мы организуем благотворительный концерт», - рассказала Ольга Тренина.





Известно, что Шынар Уалитова вместе с волонтерами «Клуба добряков» планирует посетить еще несколько нуждающихся семей, которым тоже пожертвует деньги.





Напомним , трагедия, объединившая всех родителей Павлодара, произошла 7 сентября в 7:43 утра, когда под колесами трамвая оказались две сестры школьницы десятилетняя Махаббат и восьмилетняя Марал. Старшая девочка погибла, а младшая оказалась в реанимации.





Сестер вместе с маленьким братом Батырханом мать воспитывала одна. Их отец трагически погиб год назад. Семья жила в маленькой съемной квартире. На первое сентября девочек собирала общественность в рамках акции «Дорога в школу».





После гибели маленькой Махаббат, узнав в каких условиях живет Шынар со своими детьми, волонтеры «Клуба добряков Павлодар» открыли благотворительный сбор, собрав более 6 млн тенге. Еще 11 млн собрали работники образования.







