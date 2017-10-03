На месте падения санитарного борта в Алматинской области найдены тела всех пяти человек
3 октября 2017, 20:37
На борту было два медика и два пилота, а также один больной, из-за которого самолет и вылетел.
По информации казахстанского блогера Дениса Кривошеева, тела пяти человек, находившихся на борту самолета Ан-28, найдены недалеко от места падения борта, передает Zakon.kz.
- Все пять человек найдены. Все погибли! RIP, - написал Кривошеев в Facebook.
Он также уточнил, что среди пяти погибших были: 4 члена экипажа, то есть два медика и два пилота и один больной, из-за которого борт и вылетел.
Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК информацию о погибших пока не подтвердил.
Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что подразделения КЧС прибыли на место.
«03 октября 2017 года в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи с.Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием. Предварительно на борту самолета находились 5 человек, которые погибли. На месте происшествия находится 12 человек и 3 ед. техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета», - сообщил Р.Иманкулов.
Напомним, что в 28 км от Алматы близ с.Междуреченское обнаружили пропавший с радаров самолет авиакомпании East Wing, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент.
Борт вылетел из Алматы в 18:35 сторону Шымкента и в районе Шамалгана пропал с локатора. Как выяснилось, это борт санавиации. На борту было 5 человек.
Фото: иллюстративное
diana-mihailova.livejournal.com
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