На месте падения санитарного борта в Алматинской области найдены тела всех пяти человек

На борту было два медика и два пилота, а также один больной, из-за которого самолет и вылетел.

По информации казахстанского блогера Дениса Кривошеева, тела пяти человек, находившихся на борту самолета Ан-28, найдены недалеко от места падения борта , передает , передает Zakon.kz





- Все пять человек найдены. Все погибли! RIP, - написал Кривошеев в Facebook.





Он также уточнил, что среди пяти погибших были: 4 члена экипажа, то есть два медика и два пилота и один больной, из-за которого борт и вылетел.





Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК информацию о погибших пока не подтвердил.





Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что подразделения КЧС прибыли на место.

«03 октября 2017 года в 19 часов 15 минут в Илийском районе Алматинской области вблизи с.Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки АН-28 с последующим возгоранием. Предварительно на борту самолета находились 5 человек, которые погибли. На месте происшествия находится 12 человек и 3 ед. техники Службы пожаротушения Алматинской области, которые выполняют работы по тушению самолета», - сообщил Р.Иманкулов.





Напомним, что в 28 км от Алматы близ с.Междуреченское обнаружили пропавший с радаров самолет авиакомпании East Wing, следовавший по маршруту Алматы - Шымкент.

Борт вылетел из Алматы в 18:35 сторону Шымкента и в районе Шамалгана пропал с локатора. Как выяснилось, это борт санавиации. На борту было 5 человек.





Фото: иллюстративное