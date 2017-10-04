Полный список жертв крушения самолета под Алматы
4 октября 2017, 01:04
Всего на борту с экипажем было пять человек.
Как сообщали ранее, в Илийском районе Алматинской области накануне вечером упал и загорелся самолет Ан-28. Он совершал санитарный рейс по маршруту Алматы - Шымкент и принадлежал авиакомпании East Wing.
Воздушное судно Ан-28 было произведено в Польше, регистрационный номер UP – A2807, год выпуска 1990 года (27 лет), максимальный взлетный вес - 5690 кг.
По предварительной версии у самолёта начались проблемы с двигателями. Скорее всего, экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Конструкция это делать позволяет. К сожалению, при снижении, машина зацепилась за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.
За эту версию, с проблемами двигателя, говорит происшествие, которое произошло с этим самолётом ранее. Как говорят источники, близкие к компании, у этого самолёта недавно уже горел двигатель.
По информации Миндрава РК, борт вылетел для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии.
Представляем читателям полный список жертв крушения:
Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин РК, бортовой техник самолета Ан-28 авиакомпании East Wing Бейшебек Акматбаев.
А также бригада санитарной авиации в составе двух известных казахстанских врачеи: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.
Отметим, что Минздрав рассматривает вопрос об оказании моральной и материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе. Кроме того, уже создана специальная комиссия Министерства труда и социальной защиты РК для расследования случая крушения борта санавиации Ан-28 под Алматы.
Проносим всем родным и близким погибших свои глубочайшие соболезнования.
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