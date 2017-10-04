Полный список жертв крушения самолета под Алматы

Всего на борту с экипажем было пять человек.

Как сообщали ранее, в Илийском районе Алматинской области накануне вечером упал и загорелся самолет Ан-28. Он совершал санитарный рейс по маршруту Алматы - Шымкент и принадлежал авиакомпании East Wing.





Воздушное судно Ан-28 было произведено в Польше, регистрационный номер UP – A2807, год выпуска 1990 года (27 лет), максимальный взлетный вес - 5690 кг.

По предварительной версии у самолёта начались проблемы с двигателями. Скорее всего, экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Конструкция это делать позволяет. К сожалению, при снижении, машина зацепилась за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало. За эту версию, с проблемами двигателя, говорит происшествие, которое произошло с этим самолётом ранее. Как говорят источники, близкие к компании, у этого самолёта недавно уже горел двигатель.













Представляем читателям полный список жертв крушения:





А также бригада санитарной авиации в составе двух известных казахстанских врачеи: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.









Проносим всем родным и близким погибших свои глубочайшие соболезнования.