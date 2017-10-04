Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полный список жертв крушения самолета под Алматы

4 октября 2017, 01:04

Всего на борту с экипажем было пять человек.

Как сообщали ранее, в Илийском районе Алматинской области накануне вечером упал и загорелся самолет Ан-28. Он совершал санитарный рейс по маршруту Алматы - Шымкент и принадлежал авиакомпании East Wing.

Воздушное судно Ан-28 было произведено в Польше, регистрационный номер UP – A2807, год выпуска 1990 года (27 лет), максимальный взлетный вес - 5690 кг.

По предварительной версии у самолёта начались проблемы с двигателями. Скорее всего, экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Конструкция это делать позволяет. К сожалению, при снижении, машина зацепилась за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.
За эту версию, с проблемами двигателя, говорит происшествие, которое произошло с этим самолётом ранее. Как говорят источники, близкие к компании, у этого самолёта недавно уже горел двигатель.



Представляем читателям полный список жертв крушения:

А также бригада санитарной авиации в составе двух известных казахстанских врачеи: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич и профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович.

Отметим, что Минздрав рассматривает вопрос об оказании моральной и материальной помощи родственникам погибших в авиакатастрофе. Кроме того, уже создана специальная комиссия Министерства труда и социальной защиты РК для расследования случая крушения борта санавиации Ан-28 под Алматы.

Проносим всем родным и близким погибших свои глубочайшие соболезнования.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...