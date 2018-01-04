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Прекращено уголовное дело по факту жуткого ДТП на пр.Аль-Фараби в Алматы

4 января 2018, 12:38

Основание прекращения - отсутствие состава уголовного правонарушения.

Прекращено расследование уголовного дела по факту наезда на человека и попытки скрыться с места смертельного ДТП, передает Zakon.kz.

Об этом стало известно из ответа Министра внутренних дел Касымова на обращение в блоге.

"30.07.2017 года данный факт зарегистрирован и начато досудебное расследование с регистрацией в Единый реестр досудебного расследования за № 177500031000885 по ст.ст. 345 ч.3 и 347 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, оставление места дорожно-транспортного происшествия). 15.11.2017 года по данному уголовному делу принято процессуальное решение о прекращении в порядке ст. 37 ч.1 п.2 УПК (за отсутствием уголовного правонарушения). Прокуратурой Медеуского района г. Алматы принятое решение признано законным и обоснованным", - сказано в ответе.

Напомним, в ночь на 30 июля Mercedes S-Class сбил пешехода на пр.Аль-Фараби. В результате наезда тело пострадавшего разорвало на части, верхняя часть залетела в салон автомобиля через лобовое стекло. Совершивший наезд 19-летний водитель скрылся с места происшествия. Позже машину нашли в мкр.Горный гигант. Там же были двое парней, один из которых представился автовладельцем. По его словам, авто в момент наезда управлял его приятель, а сам он был в клубе. Погибшему было 48 лет, у него осталось двое детей.


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