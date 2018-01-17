Жуткое ДТП на Аль-Фараби: водителя Mercedes лишили прав на три года

Водителя Mercedes S-Class, сбившего насмерть дорожного рабочего летом минувшего года, лишили прав на три года, передает Zakon.kz.

Напомним, в начале января текущего года стало известно о том, что уголовное дело по факту ДТП на пр.Аль-Фараби, в результате которого пешехода разорвало на части, дважды прекращалось. Из ответа Министра внутренних дел Касымова на обращение в блоге стало известно, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения 15 ноября 2017 года. Однако чуть позже ответ был изменен, и теперь в нем говорится о том, что расследование шокирующего ДТП возобновлено.

Как сказано в ответе прокуратуры Алматы на официальный запрос редакции, "согласно выводам судебной экспертизы дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств от 18 сентября 2017 года, водитель автомашины Mercedes не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением, с остановкой автомобиля до линии движения пешехода.

"Ввиду необеспечения полноты досудебного производства прокуратурой Бостандыкского района Алматы данные решения (прим.ред.: о прекращении дела) отменены. В настоящее время уголовное дело находится в производстве Управления дознания ДВД Алматы, проводится комплексная судебная экспертиза дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств. В отношении водителя Mercedes меры процессуального принуждения не применялись", - сказано в ответе прокуратуры.

При этом, как стало известно, 26 декабря 2017 года водитель Mercedes Султанов, 21.01.1998 года рождения, постановлением Специализированного межрайонного административного суда Алматы был привлечен к адмответственности по ст.608 ч.1 КоАП РК и лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

"30.07.2017 года около 02-10 часов в Алматы Султанов С.А., управляя транспортным средством марки «Мерседес», следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении и западнее пр.Сейфуллина, был задержан в состоянии алкогольного опьянения... ...Извещенный надлежащим образом Султанов С.А. о дне слушания дела, в суд не явился, причину неявки не сообщил, ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало...", - сказано в постановлении адмсуда.

Напомним, в ночь на 30 июля Mercedes S-Class сбил пешехода на пр.Аль-Фараби. В результате наезда тело пострадавшего разорвало на части, верхняя часть залетела в салон автомобиля через лобовое стекло. Совершивший наезд 19-летний водитель скрылся с места происшествия. Позже машину нашли в мкр.Горный гигант. Там же были двое парней, один из которых представился автовладельцем. По его словам, авто в момент наезда управлял его приятель, а сам он был в клубе. Погибшему было 48 лет, у него осталось двое детей.

Ирина Капитанова