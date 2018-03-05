Пять социальных инициатив Назарбаева

Инициативы затронули сферы жилья, образования, бизнеса и газификации.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на совместном заседании палат Парламента в Астане, сообщает Zakon.kz.

Глава государства перечислил пять инициатив, направленных на социальную модернизацию.

Первая инициатива - новые возможности для приобретения жилья.

Согласно этой инициативе, предлагается запустить программу под названием "7-20-25". По словам президента, каждый рабочий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный займ на следующих условиях:

"Ставка вознаграждения кредита не более 7% в год, а не 14-16% как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30 %, а иногда и 50 % , то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20 %. Срок кредита не 10-15, а 25 лет, чтобы снизить для людей ежемесячные платежи", - объяснил Назарбаев.

Вторая инициатива - снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников.

Предлагается снизить налоговую нагрузку в 10 раз для поддержки казахстанцев, получающих относительно низкую заработную плату. Это будет делаться по индивидуальному налогу для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера МРП в месяц.

"При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. В результате у не менее 1/3 работников страны, а это у более двух миллионов человек вырастет заработная плата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Третья инициатива - повышение доступности и качества высшего образования.

Для достижения этой цели предложены такие меры, как дополнительное выделение 20 тысяч грантов к ежегодным 54 тысячам грантов.

"Из них 11 тысяч, если необходимо и больше, на обучению бакалавров по техническим специальностям, то есть там, где есть спрос для новой экономики и индустриальной программы, которую мы проводим. Это позволит подготовить тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях 4-ой промышленной революции", - сказал президент.

Глава государства также поручил министерству образования и науки начать строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест до 2022 года. Для решения этого вопроса он предложил развернуть работу по строительству общежитий вузами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП.

Четвертая инициатива - расширение микрокредитования.

Президент поручил увеличить микрокредитование на 20 млрд тенге по сравнению с прошлым годом.

"Таким образом, общая сумма составит 62 млрд в год. в результате число граждан, которые будут начинать свое дело, увеличится в 2 раза и достигнет 14 тысяч", - сказал Назарбаев.

По его словам, для начала открытия своего дело необходим небольшой капитал.

"Если мы будем выделять микрокредиты, то самозанятое население получит возможность для работы", - пояснил он.

Пятая инициатива - газификация страны.

За годы независимости объемы добычи газа увеличилось с 8 до 1000-2000 миллиардов кубометров в год, и эта цифра будет расти с каждым годом.

"На сегодня уровень газификации у нас в стране составляет почти 50%. Газифицированы 9 областей, в основном западных и южных. При этом центральные и северные регионы страны все еще остаются без газа", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Для решения этого вопроса предлагается построить магистральный газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана.

"Это, наряду с обеспечением 2,7 миллионов человек, положительно скажется и на экологической обстановке страны", - подчеркнул президент.

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