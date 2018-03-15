Экспертиза для мальчика из ЮКО в Алматы была бы незаконной – Балиева

Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева прибыла в Шымкент.

Омбудсмен Загипа Балиева прокомментировала ситуацию с мальчиком из ЮКО, сообщившим о насилии, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее стало известно, что Балиева прибыла в Шымкент, чтобы разобраться в ситуации и обеспечить защиту прав ребенка.

В ходе встречи с прессой омбудсмен сообщила, почему мальчика и его бабушку остановили от прохождения независимой экспертизы в Алматы, куда они направлялись.

«Проведение частной экспертизы без процессуального основания было бы незаконным, - подчеркнула Балиева. - Сейчас местные власти поступили правильно, взяв мальчика под защиту. Преимущество в том, что на ребенка не смогут оказывать давление. Любое нарушение его прав чревато печальными последствиями для его будущего».

"Сейчас мы возьмем семью полностью под защиту из-за ребенка, у нас есть несколько программ, благодаря которым члены семьи смогут устроиться на новом месте на работу, мальчик пойдет в новую школу, им будет предоставлено жилье. У ребенка есть будущее. Мы сейчас говорили с бабушкой, они готовы к переезду", - рассказала омбудсмен.

Загипа Балиева пригласила к диалогу всех, кто неравнодушен к судьбе мальчика. "Я хочу, чтобы все, кто думает о детях, приходили. Нужно повышать ответственность всех членов общества, родителей, учителей, тренеров, соседей, по отношению к детям".

Ранее сообщалось, что бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Назначены повторные проверки. Вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила инцидент. Мальчик направлен в центр реабилитации несовершеннолетних.

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