О маме мальчика из ЮКО рассказала Аружан Саин

Она единственный кормилец в семье.

Сегодня в Алматы общественный деятель Аружан Саин на специальной пресс-конференции о ситуации вокруг якобы изнасилованного мальчика из ЮКО, рассказала о его маме, передает Zakon.kz.

«На нас (прим. – общественных активистов) вышла мама. Мы встретились, поговорили. Она при нас звонила на телефоны, которые должны были быть у бабушки и ребенка. Все телефоны отключены. Она также посмотрела видео, на котором бабушка просит прощения. У нее просто слезы капали на экран. Она говорит, что её мама очень плохо выглядит, она не понимает, что с ними происходит. Обращаться к людям, которые забрали ребенка насильно с поезда, она боится. Она ждала своего представителя (прим. - Курмангазы Мусира) и адвоката ребенка для того, чтобы ехать в Астану», - рассказала она.

По словам Саин, она боится ехать туда одна без юридического сопровождения. Мама сейчас находится в пути или уже добралась до Астаны.

«Она единственный кормилец в семье. Они оралманы. К сожалению, бабушка не смогла здесь устроиться на работу. Там еще есть член семьи с ограниченными возможностями. Она честно говорит – я малограмотный человек, с восьмого класса работа, мыла туалеты, посуду. Сейчас она освоила профессию в сфере общепита и уже является хорошим специалистом. Она сама зарабатывает и кормит всю семью. Она рассказала, что ее сын очень спокойный, доброжелательный, неконфликтный, не любит драться и не может за себя постоять», - говорит Саин.

Общественный деятель также уточнила, что по информации мамы, она ездила в село, искала защиты, ходила в школу и органы следствия. Она доверила защиту ребенка и представление его интересов Курмангазы Мусиру, который работает бесплатно.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика. Она также сообщила, что не видела ни одного адвоката и что мать ребенка не выходит на связь несколько дней. В свою очередь, Курмангазы Мусир, доверенное лицо мамы мальчика из ЮКО, попросил генерального прокурора Казахстана взять дело под личный контроль. После общественного резонанса в ЮКО был уволен ряд чиновников.

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