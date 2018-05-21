Девочка набирает недетские обороты. Наzима станцевала тверк на ТНТ

Наzима исполнила тверк с подтанцовкой.

Российский рэпер и продюсер Тимати выложил в Сеть видео нового выступления казахстанской исполнительницы Наzимы, сообщает zakon.kz.

Глава Black Star курирует нашу соотечественницу на проекте "Песни на ТНТ".Тимати благоволит Назиме и уже не раз заступался за нее перед хейтерами в Сети, считая юную певицу восходящей звездой.

Вот и в этот раз, выложив в Instagram видео ее выступления, прославленный рэпер подписал его - "Наша девочка набирает недетские обороты".

На видео восходящая звездочка исполняет песню "Бабл Гам". В середине номера девушка садится и исполняет зажигательный танец "тверк" вместе с группой подтанцовки.

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