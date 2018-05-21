Талдыкорганские военнослужащие помогли приобрести больному ребенку инвалидные коляски

Ребенок страдает ДЦП тяжелой степени и эпилепсией.

Служба по организации работы с членами семей военнослужащих Департамента по делам обороны Алматинской области обеспечила ребенка своей сотрудницы, страдающего ДЦП, двумя инвалидными колясками, сообщает Zakon.kz.

Не так давно мама ребенка Айжан Бакаева обратилась к своим коллегам с просьбой помочь приобрести инвалидную коляску. Служба по организации работы с членами семей военнослужащих ДДО сразу же откликнулась на это обращение и в свою очередь попросила акимат области оказать содействие в решении данного вопроса. Учитывая возраст и состояние ребенка, акимат в короткие сроки принял решение обеспечить его сразу двумя инвалидными колясками и памперсами.

Айжан шестой год ухаживает за своим ребенком, у него ДЦП тяжелой степени и эпилепсия. Как она поведала, купить инвалидную коляску им не позволял скромный семейный бюджет.

- И дома, и во время прогулок мы брали его на руки, - говорит мама. - С годами все тяжелее, сама с трудом справлялась. Одна такая инвалидная коляска стоит свыше 300 тысяч тенге. А тут сразу две - кресло-каталка и кресло-коляска прогулочная. Выражаю огромную благодарность всем тем, кто был неравнодушным к нашей проблеме.

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