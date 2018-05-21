Динара Садуакасова: Я просто не имею права останавливаться на достигнутом

Динара Садуакасова - четырехкратная чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер победительница проекта «100 новых лиц Казахстана», сообщает Zakon.kz.

Проект «100 новых лиц Казахстана» - это отражение жизни реальных людей со всех уголков нашей необъятной страны. Президент Н.Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними. Главная цель проекта – найти и показать подлинные истории людей, достигших успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту.

«Для меня оказаться в списке сильнейших казахстанцев - это огромная честь, но прежде всего - огромная ответственность, - говорит Динара.- Когда я получила эту награду, я поняла, что нужно работать еще усерднее, ведь проект 100 новых лиц представляет истории успеха, примеры для подражания. Это означает, что на меня будет равняться целое поколение молодых ребят. С одной стороны - я получила возможность донести до молодых людей, что шахматы - это не просто игра, а сильнейший инструмент к саморазвитию, а с другой стороны - еще раз напомнило, что я просто не имею права останавливаться на достигнутом. Работы предстоит еще много».

Динара вносит большой вклад в развитие шахмат в Казахстане, а также в развитие физической культуры и спорта в стране. Спортсменка проводит сеанс одновременной игры в детских центрах, образовательных школах, университетах, в торговых центрах, а также делится своими знаниями. Чемпионка мира открыла клуб грэпплинга и шахмат в Детском доме Астаны. В ближайшее время планирует открыть филиал Академии шахмат для детей в Атырау.

«Совсем недавно я ездила в Атыраускую область, где провела сеанс одновременной игры в шахматы для местных детишек, а затем, в самом Атырау я объявила об открытии школы шахмат для этого региона. Первый же вопрос был: Зачем вам это? Какая цель открытия школы? И в своей речи я объяснила это так: Развитие шахмат для меня равно развитию талантливой конкурентоспособной молодежи. Вот оно - будущее великой державы Казахстана, ведь шахматы - это и есть модель жизни. Шахматы развивают не только стратегическое мышление, но и учат держать честь в любой ситуации. Эта игра развивает их на уровне инстинкта. Ты уже не можешь где-то смухлевать или упасть в грязь лицом, потому что тебя каждый день учат элегантной и честной игре. Молодежь, умеющая использовать свой талант во благо и вести честную сильную конкуренцию - это и есть, на мой взгляд, будущее великого Казахстана», - поделилась она.

Динара Садуакасова является послом добром воли ЮНИСЕФ в Казахстане. Проявив интерес к теме защиты прав детей в стране, Динара стала активно поддерживать инициативы, встречаться с представителями и изучать миссию организации. В этом году она продвигает кампанию против насилия в отношении детей, а также выступает за развитие правосудия, дружественного к детям. С лета 2017 года Динара активно продвигала национальные онлайн консультации ЮНИСЕФ с молодежью, в которых приняли участие более 1000 молодых людей. Данные этих консультаций используются для дальнейшего развития молодежной политики в Казахстане.

«Как говорил один известный чемпион мира «Шахматы - это моя жизнь, но моя жизнь - это не только шахматы». Я осмелюсь перефразировать: Моя жизнь - это шахматная доска приоритетов. Я стараюсь держать гармонию в них: семья, личная жизнь, любимое дело, помощь людям. Семья - это моя опора, которая дает мне силы побеждать. В шахматах я иду к цели войти в 5-ку лучших шахматисток мира. Стараюсь развивать себя в разных сферах, не только в спорте. Сейчас, в первой линейке приоритетов у меня стоят мои социальные проекты. На прошлой неделе я встречалась со штаб-квартирой ЮНИСЕФ в США, где мы обсудили проделанную мной работу на посту Посла доброй воли и совместные планы. В планах - открытие шахматных клубов и школ с бесплатными секциями для нуждающихся по всему Казахстану. Мы уже открыли клуб шахмат в детском доме Астаны, на подходе открытие школы в Атырау. А пока мы с командой стараемся ежемесячно проводить сеансы благотворительных игр, турниры для детей и студентов. Мы стараемся поддерживать не только детей, но и взрослых. Например, к 9 мая мы провели турнир для ветеранов. Такие вещи заряжают, когда ты знаешь, что твое любимое дело способно приносить настоящее добро», - сказала она.

Динара Садуакасова неоднократная победительница престижных международных соревнований: «Белая ладья», «Мемориал Л.Руденко», «Мемориал П. Измайлова», обладатель Кубка Шейха Дубай, «Мемориал Г. Агзамова», «Павлодар Опен», «Moscow open», «Reykjavik Open», «Memorial Ridha Belkadhi, Women’s Tournament», Open Internacional de Benasque, «Cannes Open», «Carpos Open», «Кубок Акима Павлодарской области», «HDBank Open International». Серебряный призер клубного Чемпионата Европы (2015). Бронзовый призер командного Кубка Азиатских наций (2016), командного Кубка Азии (2014). 1 место на Всероссийской универсиаде (2016) и другие.

Автор единственной книги в Казахстане для начинающих шахматистов «Первые шаги в шахматах» В 2014 году Динара выпустила книгу на собственные средства и передала безвозмездно школам Казахстана, детским центрам страны.

За вклад в развитие шахмат в Казахстане и активную общественную деятельность награждена орденом «Құрмет» в 2016 году. В 2017 году награждена общественным орденом «Үміт», за заслуги в развитии спорта медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

