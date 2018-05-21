Алматинские врачи о менингите: Повода для беспокойства нет, карантин не нужен

Слухи о семи погибших не подтвердились.

Городские медики рассказали о ситуации с менингококковой инфекцией в городе. Слухи о семи погибших не подтвердились. Сегодня в городе от тяжёлой формы менингита скончались три человека, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию по менингококковой инфекции на брифинге озвучила главный врач городской клинической инфекционной больницы имени Жекеновой Айгуль Абдрахманова.

По официальной информации, за последние несколько дней обратились с подозрением 47 человек. Из них 15 лабораторно подтверждённых. В 13 случаях были выявлены другие заболевания. В городе зафиксировано три летальных исхода. Двое взрослых и ребёнок, который скончался на днях. Между собой все случаи не связаны. Как пояснили медики, у ребёнка был слабый иммунитет вкупе с молниеносной формой инфекции. Слухи о семи погибших не подтвердились.

Всего в больницах города находится 15 заболевших, из них трое детей. Все находятся под наблюдением. 16 анализов людей ещё подлежат обследованию. Для сравнения в 2016 году было выявлено 66 случаев болезни. Медики отмечают, что поводов для паники нет, заболевание носит сезонный характер. При этом с учетом погодных условий эпидсезон инфекции увеличился. По Казахстану заболевания отмечаются в Алматинской области и ЮКО.

«Учитывая цикличность заболевания, подъем расценивается как ожидаемый. Во всех учреждениях сейчас проводится мониторинг. Люди с подозрением сразу подлежат госпитализации. Антибиотики и койко-места есть в достаточном количестве», - сообщила врач.

В качестве мер противодействия заболеванию, врачи Алматы решили ввести в образовательных учреждениях лишь ограничение на массовые спортивные мероприятия. Таким образом, в карантине нет необходимости.

По информации инфекционистов, менингит может в редких случаях протекать бессимптомно. Также может протекать в легкой и средней форме. При этом предрасположенность к тяжёлой форме есть в том числе и у молодых людей. В этом случае пациенты сразу поступают в реанимацию для интенсивного лечения.

Стоит отметить, что вакцинация против менингита не входит в бесплатный объём гарантированной медицинской помощи. Обращаться за прививкой следует в частные клиники. Стоимость вакцины варьируется в районе 22 тысяч тенге. Медики рассказали, что ранее наблюдалась задержка в поставках вакцины для профилактического лечения, однако вопрос уже решён.

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