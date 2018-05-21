Что нужно знать о менингите

Какие проявляются симптомы и какую профилактику необходимо проводить.

Что такое менингит и как уберечь себя и своих близких от этого заболевания, рассказали врачи, передает Zakon.kz.

Менингит - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями - от бессимптомного носительства, назофарингита (воспаление слизистой носа и глотки), менингита (воспаление мозговых оболочек) и менингококкового сепсиса (заражение крови).

Источником инфекции являются больные люди и "здоровые носители", т.е. люди у которых отсутствуют, какие-либо клинические проявления, но они являются носителями менингококка.

Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется сезонностью - выше всего заболеваемость зимой и ранней весной.

Путь передачи инфекции - воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре).

Возбудитель инфекции крайне неустойчив во внешней среде. Микроб проникает через слизистые оболочки верхних дыхательных путей в организм здорового человека при длительном и тесном общении с больным или носителем (рядом спят, принимают пищу, учатся, воспитываются). От момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни.

Чаще болеют дети младше 5 лет, ввиду несформированной иммунной системы и подростки и молодые люди – в этом возрасте люди больше проводят времени в ночных клубах, которые отличаются сочетанием множества факторов риска – это скученность людей, курение, общие напитки и т.д.

Для менингита характерно внезапное начало: неожиданно появляется сильная головная боль, рвота, через 6-15 часов сыпь, температура достигает 39-40°С, озноб. Кожа бледная. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. Необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой, а поэтому очень коварной форме, имитируя такие сравнительно «безобидные» заболевания, как грипп, ангина, насморк, тонзиллиты и т.п. При возникновении благоприятных условий, таких как ослабление защитных сил организма, вызванных переохлаждением, заболеванием, переутомлением, менингококк стремительно проникает в оболочки головного мозга и вызывает воспаление.

Для профилактики необходимо:

· При появлении первых симптомов заболевания с катаральными явлениями (покраснение горла, повышение температуры тела, головная боль, слабость) обращаться в приемные отделения инфекционных стационаров города или в ближайшее лечебное учреждение.

· Ограничить участие в различных культурно-массовых мероприятиях, посещение плавательных бассейнов, посещение игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, спортивные секции и мероприятия.

· Соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с моющими средствами после туалета и непосредственно перед приемом пищи.

· Не обмениваться напитками, едой, мороженым, конфетами, жевательными резинками. Часто проветривать помещение, ежедневно проводить влажную уборку в организованных коллективах.

· Ограничить посещение мест массового скопления людей (развлекательные мероприятия).

Необходимо помнить, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить!

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