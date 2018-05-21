В Семей вылетел вертолет для тушения лесного пожара

Из Усть-Каменогорска в Семей вылетел вертолет МИ-8

Из Усть-Каменогорска в Семей вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Для помощи к тушению лесного пожара направлены два водовоза из Зеленстроя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Работу пожарным усложняет сильный ветер. Личный состав и сотрудники лесного хозяйства работают в условиях практически нулевой видимости-сильное задымление. По сведениям синоптиков, на 15.00 температура воздуха в лесной зоне составляла 27 градусов выше нуля. Площадь пожара ориентировочно составила 10-12 га. Информация по угрозе близлежащим жилым массивам не поступала", - сообщил официальный представитель КЧС Руслан Иманкулов.

В ликвидации задействованы 10 автоцистерн и 35 человек ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", а также 18 единиц техники и 40 сотрудников лесного хозяйства. Для опашки земли направлены два трактора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!