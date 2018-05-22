В Павлодаре 200 домов остаются подтопленными

Власти пока не сказали жителям подтопленных домов, будут ли компенсировать людям убытки.

Жители микрорайона Второй Павлодар просят власти города объявить режим чрезвычайной ситуации, потому что почти 200 частных домов в восточной части областного центра уже несколько недель подтапливают грунтовые воды, передает МИА «Казинформ».

Работники коммунальных служб пробурили скважину, которая теперь помогает откачивать жидкость. Сейчас им предстоит пробурить ещё одну для определения глубины, на которой протекают грунтовые воды. Власти пока не сказали жителям подтопленных домов, будут ли компенсировать людям убытки.

В середине мая почти 200 частных домов Павлодара подтопило грунтовыми водами. По словам жильцов, это произошло потому, что около двух лет назад была закрыта насосная станция, откачивающая грунтовые воды. У горожан водой были залиты подвалы и огороды. Они за свои деньги заказывали водооткачивающую технику и насыпают грунт.

На восстановление поврежденных домов в отделе ЖКХ средства не предусмотрены, заявили в акимате еще на прошлой неделе.

Но в бюджете Павлодара заложены деньги для разработки проекта вертикальной дренажной системы для вывода грунтовых вод, подтопивших частные дома в Павлодаре.

«Заложены деньги для разработки проекта вертикальной дренажной системы с последующим отводом его либо в канализационный коллектор, либо на отдельный карьер, который здесь неподалёку находится», — сообщил заместитель акима Павлодара Аян Бейсекин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!