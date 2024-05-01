В Кульсары подтопленными остаются более 300 частных жилых домов

В МЧС РК сообщили, что, несмотря на то, что работы по откачке воды в Кульсары ведутся независимо от времени суток, подтопленными остаются более 300 частных жилых домов, передает Zakon.kz.

1 мая сообщалось, что в Кульсары откачано и отведено свыше 216 тысяч кубометров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станций и мотопомп.





С момента паводка в населенном пункте силами спасателей МЧС РК было отведено более 3 млн кубометров воды из 2564 домов.

1 мая 2024 года на брифинге в СЦК пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев рассказал, какие меры принимает акимат для восстановления города, который больше всего пострадал от паводков.

С полной информацией о паводках в Казахстане можно ознакомиться здесь.