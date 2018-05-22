Полицейские расследуют факт массового отравления детей в Кызылординской области

По предварительным данным, причиной отравления стал обед - гречневая каша с яйцом.

В Кызылординской области полицейские расследуют факт массового отравления детей в школьной столовой. Заведено дело по статье - Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Пострадавшим поставлен предварительный диагноз: пищевое отравление, сальмонеллез. В минувшую пятницу с жалобами на рвоту, головокружение и расстройство желудка к медикам аула Келин-тобе Жанакорганского района обратились 25 учеников местной школы. По предварительным данным, причиной отравления стал обед - гречневая каша с яйцом. На данный момент трое школьников и один воспитанник пришкольного мини-центра проходят лечение в районной инфекционной больнице. Остальные - на амбулаторном лечении под наблюдением врачей. Состояние у всех детей, заверил главный инфекционист области, удовлетворительное.

"На сегодняшний день зарегистрировано с предварительным диагнозом: пищевое отравление, сальмонеллез под вопросом учащиеся школы номер 192 Келин-тобе, поселка Жанакорганского района. Отмечается, как удовлетворительное. Мы ждем лабораторные анализы. Как они будут готовы, дети будут выписаны домой", - сказала главный врач Кызылординской областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.

Всего 18 мая в школьной столовой успел пообедать 81 ребенок. Все они прошли в экстренном порядке необходимый медосмотр, в ауле проведены противоэпидемиологические мероприятия. Школьную столовую, по данным областного департамента по защите прав потребителей, временно закрыли, персонал проходит обследование.

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