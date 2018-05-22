Алматинские адвокаты лишили граждан юридической помощи - Минюст

Иски министерства юстиции о прекращении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью этих адвокатов удовлетворены судами.

В рамках мониторинга постановлений об оплате юридической помощи установлены факты несоответствия фактического отработанного времени адвокатами. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции РК, передает Zakon.kz.

«За 2016-2017гг. Департамент юстиции г.Алматы возвратил в коллегию адвокатов постановления на сумму более 28 млн. тенге. Также установлены факты, когда трое адвокатов Алматинской коллегии адвокатов якобы оказывали своим подзащитным юридическую помощь фактически находясь за пределами Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Как отмечается, иски министерства юстиции о прекращении действия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью этих адвокатов удовлетворены судами.

В результате невыполнения этими адвокатами своих профессиональных обязанностей граждане были лишены права на получение юридической помощи.

«Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки в работе, председатель коллегии адвокатов г. Алматы – Кенжегали Карчегенов переизбран на новый срок», - отметили в министерстве.

При этом указывается, что Минюст неоднократно направлял в адрес Республиканской коллегии адвокатов, являющейся координатором деятельности территориальных коллегий, письма о необходимости проведения соответствующей работы по устранению нарушений и принятии мер по соблюдению адвокатами требований законодательства.

«На сегодняшний день Республиканская коллегия адвокатов никаких мер не предприняла. Вышеуказанные факты свидетельствует о слабой организации работы, как территориальных коллегий адвокатов, так и Республиканской коллегии», - заключили в ведомстве.

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