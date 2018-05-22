Юристы против штрафов на платных парковках Алматы: что говорят эксперты

По мнению специалиста, планшет, на который инспекторы парковочного пространства фотографируют автомобили, не может показать, сколько точно времени автомобиль провел на платной стоянке.

Сразу несколько известных алматинских юристов подключились к делу со штрафом за неоплаченную парковку. В Административном городском суде прошло второе заседание нашумевшего процесса. По версии адвокатов, прибор, на который инспекторы фиксируют время и место стоянки автомобилей, не работает в автоматическом режиме (то есть без участия человека) и не может быть использован в качестве доказательства. Эксперт истца подтвердил, что устройство показывает лишь место и точное время стоянки автомобиля на момент фотографии. При этом с помощью него не удастся точно определить, сколько времени провел автомобиль на парковке, передает zakon.kz.

Специалист по вычислительной техники и программному обеспечению Батиша Байрамов подчеркнул, что вмешательство человека в процесс фиксации нарушения не может трактоваться "как работа системы в "автоматическом режиме". Это особенно важно, ведь в предписании на оплату штрафа как раз подчеркивается, что нарушение было зафиксировано системой именно "в автоматическом режиме".

"Вмешательство любого лица отрицает производство в автоматическом режиме. Физическое лицо может лишь сфотографировать автомобиль без предоставления общей информации. Вдобавок лицо может самостоятельно влиять на информацию и корректировать ее на своё усмотрение", - заявил специалист на очередном заседании Административного городского суда.

По словам специалиста, инспектор фиксирует только физическое нахождение времени и места автомобиля. Никакого учета времени парковки при этом не ведётся. Ознакомившись с сертификатом устройства, Байрамов также пришел к выводу, что устройство просто фиксирует текущее время фотографии.



"Планшет просто фиксирует время нахождения, но сколько автомобиль простоял - он не показывает. Если база данных в открытом виде, то вносить изменения человеком не составит труда. Могу сделать анализ и посмотреть, как идёт администрирование системы", - добавил он.

Объяснил принципы работы устройства уже свидетель стороны ответчика. Начальник технического отдела парковки ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис", которой и принадлежат парковки, ставшие причиной судебного иска, Рашид Максутов.

По его словам, планшет оборудован специальной системой Parknet. Устройство настроено только на зоны платной парковки и не работают за ее пределами. Parknet действительно в автоматическом режиме просит навести инспектора камеру на автомобиль. Человек лишь переносит устройство и выполняет команды планшета. Для правильной фотофиксации устройство необходимо разместить под определенным углом и ракурсом, иначе Parknet не сможет правильно определить номер.

В среднем маршрут инспектора по его участку занимает от 20 до 40 минут. Тут стоит подчеркнуть сразу несколько важных моментов. Во-первых, у водителя есть право на 15 минут бесплатной парковки. Во-вторых, как пояснил юристам свидетель, если инспектор второй раз не сфотографировал автомобиль, штрафа не будет. Наконец, в-третьих, решение о фотографировании того или иного автомобиля все равно остается за человеком, и, в теории, он может проигнорировать присутствие транспортного средства по тем или иным причинам. Специалисты "Алматы спецтехпаркинг сервис" отметили, что парковочная территория не оборудована камерами видеонаблюдения, принадлежащими компании, только городскими системами видеоконтроля. Кроме того, эксперт установил в суде, что само устройство - это лишь обычный планшет, на который установлено специальное программное обеспечение.

"Все это работает в автоматическом режиме, все данные сразу отправляются на сервер. Инспектор ходит по маршруту через 20-40 минут. Каждый раз производя фотофиксацию, система сама определяет время и оплату и если она не соответствует, система автоматически выносит решение о штрафе клиента. Время высчитывается от первой до последней фиксации. Если автомобиль стоит 10 минут, которые положены бесплатно. Если в это время инспектор не прошёл второй раз, фиксации нарушения не будет. При этом нет ограничения по времени, когда инспектор должен подходить к определенному автомобилю", - пояснил Максутов.

После фотофиксации Parknet отправляет данные автоматически, кроме фото к ним прилагается время и координаты объекта (как отметили представители фирмы-ответчика, точность GPS варьируется до семи метров). Для определения точного времени нахождения автомобиля на парковке система используют данные только первого и последнего снимка. Самое главное, что полученные данные о нарушителе все еще не являются доказательством. Проверкой полученной информации занимаются специально обученные операторы, которые сверяют данные Parknet с фотографией (например, чтобы был правильно указан номер автомобиля) и только после этого распечатывают штраф. В полицию информация о штрафах передаётся по защищённому каналу.

"Оператор обрабатывает нарушения. Процесс принятия решения о том, было нарушение или нет, принимает человек. Автоматизированный комплекс может допустить ошибки в распознавании номера. Для этого нужен оператор, который в случае необходимости вносит правки", - сообщили представители ДВД Алматы.

В ходе заседания ни один свидетель "Алматы спецтехпаркинг сервис" не смог ответить на вопрос: Что делать водителю в ситуации, когда его сфотографировали, но он покинул стоянку до истечения 15 бесплатных минут, после чего находился за пределами парковки несколько часов, а затем вернулся и встал на то же самое место, где его повторно засняли.



Ранее адвокаты пояснили в суде, что с алматинцев владельцы платных парковок не имеют права взимать штрафы. Дело в том, что сотрудники парковки фиксируют нарушителей в ручном режиме и только проводя фотосъемку, что не позволяет доказать - сколько времени автомобиль провел на стоянке. По словам юристов, подобный сбор доказательств вины автовладельца является недостаточным и не может быть использован в суде.

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