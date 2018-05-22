ОСМС как гарант получения равного доступа к медицинской и лекарственной помощи

В соответствии с 80-м шагом Плана нации - 100 конкретных шагов, определенных Главой государства, была поставлена задача внедрения системы обязательного социального медицинского страхования с 1 июля 2017 года. В рамках данной задачи был принят Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», согласно которого граждане Республики Казахстан и работодатели с 1 июля 2017 года обязаны перечислять взносы и платежи в «Фонд обязательного социального медицинского страхования» (ФОМС).

ОСМС гарантирует всем застрахованным гражданам Казахстана независимо от пола, возраста, социального статуса, места проживания и доходов равный доступ к медицинской и лекарственной помощи.

В связи с этим, согласно «Программы рабочей поездки членов регионального штаба по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по принятым изменениям в Закон по обязательному социальному медицинскому страхованию» от 26.01.2018 г., утвержденной заместителем Акима Западно-Казахстанской области Оспанкуловым Г.А., уполномоченными органами совместно с представителем Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Тулеповым Т.Н. проводятся ежендевные разъяснительные работы с населением и в местах массового скопления людей, с вручением памяток населению.

17.05.2018 года была организована одна из таких встреч с работниками и пациентами Городской поликлиники № 2 г.Уральск, где особое внимание выступающие уделили положительным сторонам, которые непосредственно касаются получателей медицинской помощи.

В ходе встречи были затронуты такие актуальные темы как обязанность работодателя по заключению трудового договора с работником; админитративная ответственность за допуск к работе лиц без заключения трудового договора; исчисление и перечисление взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию.

Встреча прошла интересно, население активно задавали интересующие вопросы, проявляли желание изучить как действует новая система, чего от нее ожидать и какие меры будут применяться за несвоевременность оплаты взносов.