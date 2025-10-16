Принята программа гарантий оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС

Правительство постановлением от 9 октября 2025 года утвердило Программу гарантий оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Программа содержит перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), порядок закупа и оплаты медицинских услуг, источники финансирования, критерии доступности медицинской помощи.

ГОБМП

ГОБМП предоставляется гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Документ содержит перечень видов и форм медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Скорая медицинская помощь

Скорая медицинская помощь оказывается в экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни, а также для предотвращения существенного вреда здоровью на месте происшествия и (или) в пути следования в медицинскую организацию.

При нарушении состояния здоровья граждане обращаются для вызова скорой медицинской помощи на номер "103". Вызов принимается диспетчером станции скорой медицинской помощи областей, городов республиканского значения и столицы (далее – ССМП).

Принятые диспетчером ССМП вызовы подразделяются на 4 (четыре) категории срочности в зависимости от причины вызова.

В зависимости от срочности вызова длительность доезда при первой категории не должна превышать 10 минут, при второй категории – 15 минут, третьей – 30 минут, при четвертой категории – 60 минут.

Вызовы первой, второй, третьей категорий срочности обслуживаются фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами ССМП.

Вызовы четвертой категории срочности обслуживаются фельдшерскими бригадами на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в часы работы ПМСП с 8:00 часов до 20:00 часов, а с 20:00 часов до 08:00 часов и в выходные, праздничные дни обслуживаются фельдшерскими бригадами станций скорой медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является местом первого доступа к медицинской помощи, ориентированной на нужды населения, и включает профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, оказываемых на уровне человека, семьи и общества.

ПМСП включает:

диагностику, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;

профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

раннее выявление, мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний и обучение навыкам снижения выявленных факторов риска;

иммунизацию;

формирование и пропаганду здорового образа жизни;

мероприятия по охране репродуктивного здоровья;

наблюдение за беременными, родильницами в послеродовом периоде;

санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

ПМСП оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, акушерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальными работниками, психологами в области здравоохранения.

Для получения услуг на уровне ПМСП необходимым условием является прикрепление к организации здравоохранения по месту жительства, за исключением случаев обращения в экстренных случаях.

Услуги ПМСП на дому оказывают при:

передаче информации (активов) из стационара (выписка), из станции скорой медицинской помощи по пациентам с тяжелыми состояниями ввиду ограничения передвижения;

неявке беременных женщин и родильниц на прием в течение 3 дней после назначенной даты;

прибытии родильницы на обслуживаемую территорию по сведениям, поступившим из организаций здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, вне зависимости от статуса прикрепления;

угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, включая лиц, отказавшихся от вакцинации, или выявлении больных инфекционным заболеванием, контактных лиц и лиц с подозрением на инфекционное заболевание путем подворового обхода.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в экстренной, неотложной и плановой формах.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП включает:

диагностику и лечение при социально значимых заболеваниях;

услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС;

скрининговые исследования целевых групп.

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях оказывается в условиях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, предусматривает медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места.

Оказывается при социально значимых заболеваниях в плановой форме по уровням медицинской помощи (первичный, вторичный, третичный).

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях предусматривает круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии и хирургии "одного дня", предусматривающих круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения.

Специализированная медицинская помощь, в том числе с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях оказывается:

при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих;

при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

в плановой форме по направлению организации ПМСП и (или) организации здравоохранения;

в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, а также проводятся лечебно-диагностические мероприятия в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, по перечню, определяемому уполномоченным органом.

С 1 января 2027 года специализированная медицинская помощь в экстренной форме оказывается лицам, не являющимся потребителями услуг в системе ОСМС, только при состояниях, угрожающих жизни, а также по перечню диагнозов и состояний для экстренной госпитализации, определяемому уполномоченным органом.

Также в ГОБМП входит медицинская реабилитация, паллиативная медицинская помощь, обеспечение препаратами крови и ее компонентами, патологоанатомическая диагностика.

Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами в рамках ГОБМП осуществляется:

при оказании скорой помощи, а также специализированной помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг, в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

при оказании первичной медико-санитарной помощи в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

при оказании первичной медико-санитарной и специализированной помощи в амбулаторных условиях в соответствии с перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями).

Перечень видов и форм медицинской помощи в системе ОСМС

Право на медицинскую помощь в системе ОСМС имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений или взносов в Фонд социального медицинского страхования, а также освобожденные от уплаты взносов в Фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 закона.

Взносы государства на ОСМС уплачиваются ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца за следующих лиц:

дети;

неработающие беременные женщины;

неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;

лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;

неработающие получатели государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);

неработающие получатели государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы;

получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;

неработающие кандасы;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;

лица с инвалидностью;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;

лица, зарегистрированные в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя;

неработающие лица, не отчисляющие обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящиеся к кризисному или экстренному уровню социального благополучия.

В системе ОСМС предоставляются:

специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (за исключением случаев профилактики, диагностики заболеваний и скрининговых исследований в рамках ГОБМП);

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП);

специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в стационарных условиях в плановой форме, включая реконструктивные, пластические хирургические операции детям с врожденными анатомическими дефектами лицевого скелета и головы (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП);

специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП);

медицинская реабилитация (за исключением ГОБМП);

патологоанатомическая диагностика;

подготовка посмертного донора к изъятию органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) с целью трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани).

Закуп у субъектов здравоохранения услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется Фондом в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании принципов:

сбалансированности доходов системы ОСМС с обязательствами по оказанию медицинской помощи;

обеспечения территориальной доступности медицинской помощи в системе ОСМС;

равенства субъектов здравоохранения;

добросовестной конкуренции;

качества и эффективности оказания медицинских услуг.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.