#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Право

Принята программа гарантий оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 08:59 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 9 октября 2025 года утвердило Программу гарантий оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Программа содержит перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), порядок закупа и оплаты медицинских услуг, источники финансирования, критерии доступности медицинской помощи.

ГОБМП

ГОБМП предоставляется гражданам РК, кандасам, беженцам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, за счет бюджетных средств, включает профилактические, диагностические и лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной эффективностью, а также лекарственное обеспечение.

Документ содержит перечень видов и форм медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Скорая медицинская помощь

Скорая медицинская помощь оказывается в экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни, а также для предотвращения существенного вреда здоровью на месте происшествия и (или) в пути следования в медицинскую организацию.

При нарушении состояния здоровья граждане обращаются для вызова скорой медицинской помощи на номер "103". Вызов принимается диспетчером станции скорой медицинской помощи областей, городов республиканского значения и столицы (далее – ССМП).

Принятые диспетчером ССМП вызовы подразделяются на 4 (четыре) категории срочности в зависимости от причины вызова.

В зависимости от срочности вызова длительность доезда при первой категории не должна превышать 10 минут, при второй категории – 15 минут, третьей – 30 минут, при четвертой категории – 60 минут.

Вызовы первой, второй, третьей категорий срочности обслуживаются фельдшерскими и специализированными (врачебными) бригадами ССМП.

Вызовы четвертой категории срочности обслуживаются фельдшерскими бригадами на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в часы работы ПМСП с 8:00 часов до 20:00 часов, а с 20:00 часов до 08:00 часов и в выходные, праздничные дни обслуживаются фельдшерскими бригадами станций скорой медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является местом первого доступа к медицинской помощи, ориентированной на нужды населения, и включает профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, оказываемых на уровне человека, семьи и общества.

ПМСП включает:

  • диагностику, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
  • профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
  • раннее выявление, мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний и обучение навыкам снижения выявленных факторов риска;
  • иммунизацию;
  • формирование и пропаганду здорового образа жизни;
  • мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
  • наблюдение за беременными, родильницами в послеродовом периоде;
  • санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

ПМСП оказывается врачами общей практики (семейными врачами), участковыми терапевтами, педиатрами, фельдшерами, акушерами, медицинскими сестрами расширенной практики (общей практики), участковыми медицинскими сестрами, социальными работниками, психологами в области здравоохранения.

Для получения услуг на уровне ПМСП необходимым условием является прикрепление к организации здравоохранения по месту жительства, за исключением случаев обращения в экстренных случаях.

Услуги ПМСП на дому оказывают при:

  • передаче информации (активов) из стационара (выписка), из станции скорой медицинской помощи по пациентам с тяжелыми состояниями ввиду ограничения передвижения;
  • неявке беременных женщин и родильниц на прием в течение 3 дней после назначенной даты;
  • прибытии родильницы на обслуживаемую территорию по сведениям, поступившим из организаций здравоохранения, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь, вне зависимости от статуса прикрепления;
  • угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, включая лиц, отказавшихся от вакцинации, или выявлении больных инфекционным заболеванием, контактных лиц и лиц с подозрением на инфекционное заболевание путем подворового обхода.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в экстренной, неотложной и плановой формах.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП включает:

  • диагностику и лечение при социально значимых заболеваниях;
  • услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС;
  • скрининговые исследования целевых групп.

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях оказывается в условиях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, предусматривает медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места.

Оказывается при социально значимых заболеваниях в плановой форме по уровням медицинской помощи (первичный, вторичный, третичный).

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях предусматривает круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии и хирургии "одного дня", предусматривающих круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения.

Специализированная медицинская помощь, в том числе с применением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях оказывается:

  • при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих;
  • при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
  • в плановой форме по направлению организации ПМСП и (или) организации здравоохранения;
  • в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования, а также проводятся лечебно-диагностические мероприятия в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара, по перечню, определяемому уполномоченным органом.

С 1 января 2027 года специализированная медицинская помощь в экстренной форме оказывается лицам, не являющимся потребителями услуг в системе ОСМС, только при состояниях, угрожающих жизни, а также по перечню диагнозов и состояний для экстренной госпитализации, определяемому уполномоченным органом.

Также в ГОБМП входит медицинская реабилитация, паллиативная медицинская помощь, обеспечение препаратами крови и ее компонентами, патологоанатомическая диагностика.

Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами в рамках ГОБМП осуществляется:

  • при оказании скорой помощи, а также специализированной помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг, в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;
  • при оказании первичной медико-санитарной помощи в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;
  • при оказании первичной медико-санитарной и специализированной помощи в амбулаторных условиях в соответствии с перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями).

Перечень видов и форм медицинской помощи в системе ОСМС

Право на медицинскую помощь в системе ОСМС имеют лица, за которых осуществлялась уплата отчислений или взносов в Фонд социального медицинского страхования, а также освобожденные от уплаты взносов в Фонд в соответствии с пунктом 7 статьи 28 закона.

Взносы государства на ОСМС уплачиваются ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца за следующих лиц:

  • дети;
  • неработающие беременные женщины;
  • неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста трех лет;
  • лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет;
  • неработающие получатели государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);
  • неработающие получатели государственного пособия лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы;
  • получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;
  • лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);
  • лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;
  • неработающие кандасы;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
  • неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;
  • лица, зарегистрированные в качестве безработных, за исключением лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места или направленных на профессиональное обучение на рабочем месте у работодателя;
  • неработающие лица, не отчисляющие обязательные пенсионные взносы в течение последних трех месяцев и относящиеся к кризисному или экстренному уровню социального благополучия.

В системе ОСМС предоставляются:

  • специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях (за исключением случаев профилактики, диагностики заболеваний и скрининговых исследований в рамках ГОБМП);
  • специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП);
  • специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в стационарных условиях в плановой форме, включая реконструктивные, пластические хирургические операции детям с врожденными анатомическими дефектами лицевого скелета и головы (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП);
  • специализированная помощь в стационарных условиях в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара до установления диагноза, не требующего лечения в условиях круглосуточного стационара (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП);
  • медицинская реабилитация (за исключением ГОБМП);
  • патологоанатомическая диагностика;
  • подготовка посмертного донора к изъятию органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (части органа) и (или) тканей (части ткани) с целью трансплантации органов (части органа) и (или) тканей (части ткани).

Закуп у субъектов здравоохранения услуг по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется Фондом в порядке, определяемом уполномоченным органом, на основании принципов:

  • сбалансированности доходов системы ОСМС с обязательствами по оказанию медицинской помощи;
  • обеспечения территориальной доступности медицинской помощи в системе ОСМС;
  • равенства субъектов здравоохранения;
  • добросовестной конкуренции;
  • качества и эффективности оказания медицинских услуг.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Утверждены правила сбора икры и других продуктов жизнедеятельности от диких рыб
09:47, Сегодня
Утверждены правила сбора икры и других продуктов жизнедеятельности от диких рыб
В Казахстане разработали программу гарантий оказания бесплатной медпомощи
12:12, 26 сентября 2023
В Казахстане разработали программу гарантий оказания бесплатной медпомощи
Оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому
15:02, 11 февраля 2025
Оплачивать медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС будут по-новому
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: