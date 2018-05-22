Ураган в Астане: хронология событий 

До сих пор поступают сообщения о пострадавших автомобилях в результате падения различных предметов.

Сегодня на Астану обрушился сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Предоставляем вам хронологию событий.

13:15 – 13:20 порывы 21 м/с (по данным Казгидромет).

С 13-15 по 14-30 поступило 300 звонков.

13-20 поступила информация, р-н Есиль, ул. Туркестан, 4а, строящийся 9-и этажный жилой дом, упал башенный кран, жертв пострадавших нет.

13-36 поступила поступила информация, р-н Алматы, Дворец Мира и Согласия, сорвало витражи, облицовочный материал, входные дворота. На месте работает ЦРАОСО, работники Дворца.

14-00 поступило сообщение, р-н Алматы, ж/м Мичурино, сорвало кровлю в СШ №43.

14-05 поступила информация, р-н Алматы, Национальный музей РК, местами сорвало наружную облицовку.

14-06 поступила информация, р-н Есиль, ж/м Заречный, ул. Ушкопыр, 2/1, сорвало кровлю частного дома.

14-20 поступила информация, р-н Есиль, ж/к Олимп Палас, сорвало наружную обшивку.

Так же поступают сообщения о пострадавших автомобилях в результате падения различных предметов.

15-21 поступило сообщение о пострадавших в результате урагана, всего обратилось 10 человек, из них 1 отказ от госпитализации, 9 доставлены в больницу для осмотра.

Согласно данных Казгидромета, на 22 мая т.г. по г. Астана прогнозировалась переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10, порывы 15 м/с. Температура ночью 13-15, днем 22-24 тепла.

Штормовых предупреждений связанных с неблагоприятными погодными условиями (усиления ветра) от РГП «Казгидромет» в адрес ДЧС г. Астана не поступало, в связи с чем, оповещение населения не производилось.

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