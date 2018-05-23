В Алматинской области дотла сгорел пассажирский автобус

В автобусе находились 8 человек.

В Алматинской области, близ села Чапаево загорелся автобус, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"22 мая в 21:49 на 56 километре трассы "Алматы-Астана", возле с. Чапаево произошло загорание автобуса марки «VANHOOL» совершавший коммерческий рейс Жезказган-Алматы. Пожар локализован в 22:24, ликвидирован в 23:10", - сообщили в КЧС МВД РК.

В автобусе находились 8 человек. Эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

Выезжали: 3 сотрудника и 1 единица специализированной пожарной техники Службы пожаротушения Алматинской области.

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