Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматинской области дотла сгорел пассажирский автобус

В автобусе находились 8 человек.

Фото : zakon.kz23 мая 2018, 01:44

В Алматинской области, близ села Чапаево загорелся автобус, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"22 мая в 21:49 на 56 километре трассы "Алматы-Астана", возле с. Чапаево произошло загорание автобуса марки «VANHOOL» совершавший коммерческий рейс Жезказган-Алматы. Пожар локализован в 22:24, ликвидирован в 23:10", - сообщили в КЧС МВД РК.

В автобусе находились 8 человек. Эвакуировались самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

Выезжали: 3 сотрудника и 1 единица специализированной пожарной техники Службы пожаротушения Алматинской области.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты