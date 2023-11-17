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В Алматинской области сгорел пассажирский автобус

В Алматинской области сгорел пассажирский автобус Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
17 ноября 2023 года в селе Байсерке Алматинской области сгорел пассажирский автобус. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, это произошло из-за короткого замыкания электропроводов.

По данным ДЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 16:29. На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области.

"По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло открытое горение пассажирского автобуса. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электрических проводов в моторном отсеке. Пожар ликвидирован в 16:58".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также сказано, что жертв и пострадавших нет.

"В тушении пожара были задействованы 3 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Алматинской области".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Пожар сегодня, 17 ноября 2023 года, произошел и в Турксибском районе Алматы: горел мебельный склад.

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