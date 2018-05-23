Касымбек прокомментировал случаи в Атырау с лифтом и в Астане с эскалатором

Министр пообещал разобраться в произошедших с детьми трагедиях.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек ответил на вопросы журналистов по поводу произошедших ранее случаев падениях двух подростков в шахту лифта в Атырау и с застрявшей на эскалаторе на рынке в Астане девочкой, передает корреспондент Zakon.kz.

«По лифтам по Атырау: там два подростка 14, 15 лет. Это были закрытые лифты в жилом доме. Я хотел сразу ответить, что наше министерство, комитет промышленности отвечает за вопросы, связанные с лифтовым механизмом на производстве. То, что касается жилых домов, это ответственность акиматов областей. Но с учетом того, что случай произошел, мы с акиматом Атырауской области сейчас этот вопрос разбираем. Лифт был закрыт, почему дети в этот лифт попали - это большой вопрос. Сейчас акимат отдельно комиссию создал, мы оказываем им содействие», - пояснил он.

Насчет наказания глава ведомства заметил, что этот вопрос решит комиссия.

«Я не знаю, комиссия решит. Там есть КСК, там есть ответственные люди. Обязательно виновные будут определены и, наверное, в судебном порядке наказаны», - отметил Ж. Касымбек.

Также министр пообещал провести проверку по случаю, произошедшему в одном из рынков Астаны, где из-за неисправного эскалатора была травмирована двухлетняя девочка.

«Конкретно по эскалатору, мы полностью проверим. Ответственность будет определена, сроки ремонтов эскалаторов зависят от типа техники, от сроков эксплуатации техники. По первой информации, эта техника была не старая, она эксплуатировалась в рамках документации, которая изначально была», - уточнил он.

Ксения Давыдова, Астана

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