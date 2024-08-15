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Потопы в Астане прокомментировал Касымбек

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 14:10 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Аким Астаны Женис Касымбек 15 августа 2024 года рассказал, с чем связаны постоянные подтопления города после осадков и как решается проблема с ливневыми канализациями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким отметил, что есть вопрос с ливневой канализацией, и буквально неделю назад были проблемы после дождя в Астане.

"Проблемы никто не отрицает и не скрывает. Это связано также с тем, что у нас большое количество жилья строится. В прошлом году, по официальной статистике, 3,8 млн кв. м жилья (возвели. – Прим. ред.). Это почти четвертая-пятая часть всего, что строится в Казахстане. При этом необходимо успевать строить к этому жилью и школы, и сады, и ливневки и так далее. Были определенные вопросы при начале этого строительства", – озвучил градоначальник.

Он сообщил, что есть факты, когда построенное жилье вводится и иногда незаконно подключается к незавершенным сетям ливневой канализации. Увеличение массива водосбора приводит к таким последствиям.

"Если говорить конкретно по прошлой неделе, мы давали информацию о том, почему это произошло. Ливень был действительно серьезный. Объем дождя был более 50 мм, это почти двухмесячная норма. Это никак нас не оправдывает, мы понимаем свою ответственность", – заявил Женис Касымбек.

По его словам, буквально в ближайший месяц завершается проект по проспекту Туран.

"Это новые сети по водоотведению, которые должны снизить тот напор воды, который сегодня существует по проспекту Туран. От этого зависит и подпор воды по Мангилик ел. После запуска проекта до конца месяца ситуация в этом районе должна измениться. Но этого недостаточно, потому что темпы строительства продолжаются. Строится в городе почти 10 млн кв. м. Этот сектор дает большое количество рабочих мест, это основные инвестиции в город. Мы не можем ограничивать эту отрасль", – дополнил аким.

Он подчеркнул, что ливневой канализацией занимаются и системно строится ряд инфраструктурных проектов.

9 августа 2024 года в Астане за два дня выпало осадков больше месячной нормы.

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