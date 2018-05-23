Лавочки не летали, но последствия есть - по Алматы прошелся сильный ветер

Накануне "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение по городу.

Во второй половине дня по Алматы прошелся сильный ветер. Не такой сильный, как в Астане, но последствия все же имеются, передает Zakon.kz.

Жители города выкладывают в Интернет фото и видео последствий сильного ветра, нагрянувшего в Алматы. В основном - это сломанные ветки и деревья. Некоторые падали на машины.

Помимо деревьев ветер повредил обшивку купола мечети, расположенной на ул.Розыбакиева - Жандосова.

Накануне днем ураган прошел по Астане, и принес немало разрушений. Был поврежден Дворец мира и согласия, упал кран, сорвало крыши со зданий и т.д.

РГП «Казгидромет» распространял 22 мая вечером штормовое предупреждение по городу Алматы. 23 мая днем ожидается гроза, ветер 2-7, днем порывы до 15-20 м/с.

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