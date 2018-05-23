Суд вынес решение по штрафам на платных парковках, но юристы с ним не согласны

Суд признал сам факт, что нарушение фиксируется не в автоматическом режиме.

Алматинский административный суд вынес решение по иску группы юристов, добивавшихся признания штрафов за неоплату парковки незаконными, сообщает Zakon.kz.

«Суд вынес решение отказать в удовлетворении жалобы на предписание. После его оглашения судья нам разъяснил. Пока оно оглашено не в полном объеме», - сообщил один из инициаторов обращения юрист Станислав Лопатин.

По его словам, суд признал сам факт, что нарушение фиксируется не в автоматическом режиме.

«Мы в суде заявляли, если нарушение не зафиксировано в автоматическом режиме специальным прибором, то нельзя оформлять предписание, только протокол. Сам факт, что это нарушение фиксируется не в автоматическом режиме, а в ручном режиме мы в суде установили, судья это понял. Судья, когда отказал нам в проведении компьютерной судебной экспертизы, он вскользь сказал, что она не требуется, потому что итак понятно, как все это работает», - рассказал С. Лопатин.

Он отметил, что судье для вынесения такого решения было достаточно самого факта неоплаты за парковку, а в остальные детали он не стал вникать. Между тем юристы намерены опротестовать это решение.

«Судья посчитал, что этого факта достаточно. У нас 10 рабочих дней есть на опротестование этого решения с момента вручения. Мы не согласны с ним. По закону, если не автоматический режим, то предписание не может выноситься. Мы пройдем все инстанции, которые нам предоставляет КоАП», - заключил юрист.

Напомним, адвокаты обратились с иском в Административный суд, полагая, что владельцы платных парковок не имеют права взимать штрафы с горожан. Дело в том, что сотрудники парковки фиксируют нарушителей в ручном режиме, и только проводя фотосъемку, что не позволяет доказать - сколько времени автомобиль провел на стоянке. По словам юристов, подобный сбор доказательств вины автовладельца является недостаточным и не может быть использован в суде.

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