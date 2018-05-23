Епископ Геннадий пересказал в стихах «Слова назидания» Абая

Это первый опыт поэтического переложения глубокого философского произведения классика.

В Алматы в Доме-музее Мухтара Ауэзова прошла презентация поэтического сборника Епископа Каскеленского Геннадия, сообщает Zakon.kz.

Как отметила ведущая, завотделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК Светлана Ананьева, кКонференц-зал в Доме-музее Мухтара Ауэзова для данного мероприятия выбран не случайно. Великий казахский писатель Мухтар Ауэзов познакомил читателей многих стран с творчеством и судьбой выдающегося поэта, мыслителя, просветителя Абая, главного героя романа-эпопеи «Путь Абая».

- В прошлом году в Москве вышел первый сборник стихов Епископа Геннадия (Гоголева), - говорит Светлана Викторовна. - Нас заинтересовали его переводы «Слов назиданий», знаменитого прозаического произведения Абая, состоящего из 45 философских трактатов. Абай Кунанбаев глубоко освещает в «Словах назидания» проблемы истории, педагогики, морали и права казахов. Попыток перевода сложного философского произведения не так много, потому что тексты требуют от переводчика не только поэтического дарования, но и философского мышления.

Как известно, на русский язык «Слова назидания» Абая переводились трижды. Учение Абая тесно связано с духовным возрождением народа, а мудрость его созвучна с современностью. Абай – душа казахского народа, а его «Слова назидания» стали ценным осмыслением сущности мира и людей.

Стремясь донести до читателей красоту и философскую глубину «Слов назиданий» Абая, Епископ Геннадий написал поэтические переложения «Слов...», подчеркнула Светлана Ананьева. Это очень важное событие в истории русско-казахских литературных связей, так как перевод произведений Абая на современный русский литературный язык до сих пор остается на уровне случайных любительских или официально-юбилейных акций и мероприятий.

Естественно, что такое отношение к ответственному и крайне важному делу оставляет у читателей чувство горькой неудовлетворенности. Переводы Епископа Геннадия – это первый опыт поэтического переложения глубокого философского произведения Абая.

- Для поэтического переложения им выбраны Первое, Второе, Четвертое, Пятое и с Шестого по Одиннадцатое слова из философского трактата Абая, - отметила ведущая. - Поэтическое переложение Епископа Геннадия уникально по близости к оригиналу, по стилистике, передающей не утраченное временем, а растущее с новой силой душевное напряжение и неизмеримую боль за родной народ, которому Абай желает лучшей жизни.

В целом, обнаруживаются такие типологические особенности стихотворных переложений «Слов назиданий» Абая, осуществленных епископом Геннадием: относительно высокая смысловая и композиционная точность, произвольная ритмическая организация текста, вынужденное расширение лексической и образной системы за счет авторских вставок и тропов.

По ее мнению, поэтическое переложение «Слов назиданий» Абая талантливым поэтом Михаилом Гоголевым отличается своеобразной художественной особенностью – ярким, образным, многозвучным языком, где поэтическое воображение сплавлено со строгим чувством истории, близостью к звучанию текста подлинника.

- Поэт Михаил Гоголев предпринял попытку пересказать в стихах прозаическую поэму Абая. Думаем, что это у него получилось, - продолжает Светлана Викторовна. - У каждого поколения свой Абай, Пушкин, Толстой, Достоевский. Для Епископа Геннадия Абай предстал человеком современным. И он старался понять сущность человеческой морали, его духовное состояние и сострадание человечеству. Видимо, эта сторона творчества и подтолкнула его пересказать некоторые из «Слов назиданий» Абая, чтобы современное поколение не только читало произведения Абая, но и понимало его мировоззрение.

Практически, мысли Абая совпадают с современной политикой Казахстана. Я думаю, что господин Гоголев в дальнейшем всерьез займется изучением отражения вопросов нравственности, морали в творчестве Абая, ибо это проблемы более широкого плана – проблемы воспитания и современной жизни, резюмировала она.

На презентации присутствовали и выступили Консул РФ, заместитель председателя Россотрудничества в РК Ирина Переверзева, Уалихан Калижанов, директор Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК, академик Национальной академии наук, заслуженный деятель РК главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, дфн, профессор Анатолий Косиченко, писательница Римма Артемьева, режиссер, руководитель киностудии «Константинополь» Константин Харалампидис, председатель казахстанского русского культурного центра Всеволод Лукашев, писатель, поэт, заслуженный деятель РК Амантай Ахетов и другие.

Торгын Нурсеитова

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