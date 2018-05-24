Генпрокуратура РК изучает дело 17-летнего парня, осужденного за изнасилование

Молодой человек и его защита уверены, что дело было сфабриковано.

Напомним, осужденный в Таразе 17-летний парень написал обращение к общественности, в котором обвинил следственные органы Жамбылской области в том, что его дело сфабриковали. Как выяснилось, родители Бехзода обратились к депутатам Парламента, после чего в Генеральную прокуратуру был направлен запрос с просьбой разобраться в деле, передает Zakon.kz.

Как ответили в Генпрокуратуре РК на запрос редакции сайта, «по ходатайству матери осужденного из суда запрошено дело в отношении Тошпулатова для проверки законности вынесенных судебных актов. В настоящее время дело находится на стадии изучения».

Между тем, родители осужденного Бехзода Тошпулатова еще раз озвучили проблемы и нестыковки, с которыми они столкнулись во время расследования.

Тогда еще 16-летнего Бехзода задержали 22 сентября 2017 года. В своем обращении он указал на то, что в ГУВД Тараза его избили, оказывали давление. Как сообщил отец осужденного Тохир Тошпулатов, в тот же день они написали заявление в отношении действий сотрудников полиции.

«22-го, когда моего сына забрали, меня избили, моего внука в лоб ударили. Мы писали в УСБ, прокуратуру… …Это заявление нигде не зарегистрировано, оно исчезло, заявлению ходу не дали. Было возбуждено уголовное дело на сотрудников полиции, на 5 человек, прекратили, потому что им приказали», - рассказал Тохир.

По данному факту была проведена очная ставка.

«Очную ставку проводил сотрудник УСБ. Мой сын на очной ставке показал, кто его избивал, как его били, как заставляли писать признания. Это все зафиксировано, в уголовном деле есть. Просто они не дали ход этому делу. 4 месяца тянули, когда сына осудили, сразу потом закрыли это дело», - говорит Тохир Тошпулатов.

Далее мужчина рассказал о том, что сотрудники ДВД Жамбылской области заставляли свидетелей менять показания.

«У нас есть заявления свидетелей, которые они писали в прокуратуру, в УСБ, на которые до сих пор нет ответа… … На наших свидетелей оказывали давление, запугивали свидетелей. Нашего основного свидетеля заставили поменять показания», - продолжил отец осужденного.

Речь идет о молодом человеке, по показаниям которого фотография с интимной сценой, являющаяся якобы доказательством того, что Бехзод Тошпулатов насиловал несовершеннолетнюю, была распространена в соцсети VK еще в 2016 году. Тогда как потерпевшая утверждала, что подверглась насилию в феврале и марте 2017 года.

Защита несовершеннолетнего просила следствие провести экспертизу мужских часов, руки и кофты на этих фото. Она, по их мнению, доказала бы, что там не Бехзод. Но такой экспертизы в деле нет.

Еще на один момент обращают внимание родные осужденного парня. Это экспертизы, проведенные по делу.

«23 числа производилась видеофиксация очной ставки между моим сыном и потерпевшей. Сам подполковник проводил ее. Он показывал фотографии, на которых насилуют эту девочку, справку о 8 разрывах. Две экспертизы провели девочке. Она девственница. Ни разрывов, ни рубцов, ни трещин. После того, как экспертиза произвелась, из дела исчезло видео очной ставки. И справка исчезла, и запись исчезла. Ответ пишут: вышеуказанная видеозапись не сохранилась на цифровом носителе по тех причинам в связи с перебоями в системном блоке рабочего компьютера», - рассказал Тошпулатов.

Другая экспертиза проводилась в отношении вещей потерпевшей – пижамных брюк.

«На экспертизу привезли штаны, хотя на очной ставке был указан сарафан», - отметила мама осужденного.

Его родители недоумевают, как спустя более полугода (изнасилование в марте, а экспертиза проведена в ноябре) на вещах девочки могли сохраниться какие-то биологические следы подозреваемого. При этом они указывают на тот факт, что сама экспертиза не могла служить доказательством, так как в заключении указаны две разные фамилии – самой потерпевшей и еще какой-то женщины.

«На экспертизе вещественных доказательств указана фамилия другая. На одной экспертизе две фамилии. Дата от 2015 года. Экспертиза полностью поддельная. Они скопировали экспертизу», - считает отец осужденного.

Также он сообщил о том, что в ходе досудебного расследования из камеры, где содержался несовершеннолетний, пропали его вещи, в том числе нижнее белье. И, как предполагает отец Тошпулатова, появление его спермы на пижаме потерпевшей и пропажа вещей вполне могут быть взаимосвязаны.

«Задержали моего сына 22 сентября. А пишут, что насилие было в марте и феврале. И написали: «задержан на месте преступления… … У сына моего в марте гипс был, с 9 по 27 марта он дома находился, ушиб на тренировке получил сильный. Никто на это внимания не обратил», - отметил далее отец осужденного парня.

Родители Бехзода рассказали, что их сын и потерпевшая были мало знакомы, пересекались в группе общих знакомых.

«Они знакомы, 2-3 раза с ней общался. Она хотела с ним встречаться, он отказал ей», - рассказал отец парня.

8 февраля этого года Бехзода Тошпулатова приговорили по ст.121 ч.3 п. 3 и 123 УК РК к 7,5 годам. 3 апреля апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

«5 марта езди в Генпрокуратуру, 140 листов жалоба, ответа нет, они перенаправили в областную прокуратуру, она в суд перенаправила. В суде не рассматривали. В МВД отвез 140 листов. Тоже ответа нет. В Верховный суд отвез, он ответ дал, что сюда перенаправили для объективного расследования. Это полностью дело сфабриковано. Очень много нестыковок», - заключил свой рассказ Тохир Тошпулатов.

Ирина Капитанова

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