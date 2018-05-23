45 сельских округов ЗКО перешли на 4 уровень бюджета

С 1 января 2018 года в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах с численностью населения свыше 2 тысяч человек предусмотрено внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления. Это одна из задач, поставленных в Плане нации «100 конкретных шагов».

В Западно-Казахстанской области 4 уровень государственного бюджета коснулся 45 сельских округов, а с 1 января 2020 года будет внедрен повсеместно.

План прогноз по ним на 1 мая 2018 года составляет 190,8 млн.тенге. На сегодняшний день исполнение по области в целом составило 332,6 млн.тенге или 169,1 %.

Доходные источники бюджета МСУ состоят из 7 видов налоговых и других неналоговых поступлений, расходы бюджета осуществляются по 19 направлениям, предусмотренным Бюджетным кодексом Республики Казахстан:

· дошкольное воспитание и обучение;

· благоустройство и озеленение населенных пунктов;

· строительство, реконструкция, ремонт и содержание автодорог;

· организация водоснабжения населенных пунктов;

· другие.

В настоящее время проводится анализ внедрения нового уровня бюджета и коммунальной собственности в сельских округах. По итогам будут приняты меры по устранению возникающих проблем, определены дальнейшие меры по развитию института МСУ, в том числе по передаче дополнительных налоговых и других поступлений для эффективного и самостоятельного решения вопросов местного значения».

ДГД по ЗКО