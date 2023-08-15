В ЗКО прошли выборы акимов сельских округов

В трех районах Западно-Казахстанской области – Теректинском, Таскалинском и районе Бәйтерек – в минувшие выходные прошли прямые выборы акимов сельских округов. Из 7 тыс. сельских жителей, имеющих право избирательного голоса, в выборах приняли участие 3,5 тыс. избирателей.

В соответствии с Конституционным Законом РК "О выборах в Республике Казахстан" в связи с окончанием полномочий акимов сельских округов прямые выборы путем народного голосования прошли в Теректинском сельском округе Теректинского района, Достыкском сельском округе района Бәйтерек и Казахстанском сельском округе Таскалинского района. В каждом округе территориальные избирательные комиссии представили по три кандидатуры. Все кандидаты – самовыдвиженцы.

В Теректинском сельском округе проживают свыше 6 тыс. жителей, из них в районном центре – более 5 тыс. человек.

На должность акима Теректинского сельского округа выдвинули свои кандидатуры главный специалист ГУ "Аппарат акима Покатиловского сельского округа" Меркин Губашев, ветеран МВД РК Армат Рспаев и главный специалист ГУ "Аппарат акима Акжаикского сельского округа" Багдагул Саматова.

В округе работали 5 участковых избирательных комиссий в селах Теректі, Жайык, Таксай. Работа избирательных комиссий строилась на основе максимальной прозрачности и открытости. Значительно расширен круг наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественных объединений.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В Достыкский сельский округ района Бәйтерек входят три села – Достык, Красный Урал и Чувашинское – с населением свыше 5,7 тыс. жителей. Зарегистрировано в округе 3237 избирателей, 1656 человек из них приняли участие в голосовании.

На должность акима сельского округа выдвинули свои кандидатуры действующий аким сельского округа Абубакир Тулеуов, главный специалист ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа района Бәйтерек" Самат Жанатулы и безработный житель села Асан района Бәйтерек Ербол Сидагалиев.

Кандидаты активно проводили агитационную работу, участвовали в дебатах, встречались с населением.

Также в воскресенье прошли выборы акима Казахстанского сельского округа Таскалинского района, где выдвинули свои кандидатуры три человека: заведующий строительной лабораторией ТОО "AccuTest" Эрнар Ибрагимов, аким ГУ "Аппарат акима Казахстанского сельского округа" Алибек Сарсенов и руководитель аппарата ГУ "Аппарат Таскалинского районного маслихата" Тогжан Шатенова.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Сельчане приняли активное участие в выборах. Итоги выборов: акимом Теректинского сельского округа избран Армат Рспаев; акимом Достыкского сельского округа – Абубакир Тулеуов; акимом Казахстанского сельского округа – Эрнар Ибрагимов.