Комитет госдоходов судится с одной из самых крупных компаний Актобе

Главная претензия - якобы компания увеличила производственные мощности и не внесла их в документ.

Комитет государственных доходов подал в суд на одну из самых успешных компаний Актобе – ТОО «Максимус». Суд первой инстанции вынес решение в пользу бизнеса, однако чиновники обратились в Верховный суд, передает корреспондент Zakon.kz.

Началом для разбирательства послужило постановление РГУ «Управление государственных доходов по городу Актобе» от 28 марта 2018 года. Из него следует, что на предприятии нарушены условия производства алкогольной продукции, выразившиеся в виде нарушений требований по оснащению технологических линий контрольными приборами учета и квалификационных требований по лицензированию. А еще, что производитель не внес изменения в паспорт производства. КГД потребовал назначить ТОО «Максимус» штраф в размере 481 000 тенге, с приостановлением действия лицензии на производство алкогольной продукции и подвида деятельности по производству водок и водок особых, а также ликероводочных изделий на 90 календарных дней (постановление было отклонено судом первой инстанции – от авт.)

По словам Майтекова, в случае приостановки работы предприятия он будет вынужден отправить коллектив (500 человек) в неоплачиваемые отпуска, а областной бюджет потеряет более 2,5 млрд тенге.

В ходе судебного следствия представители КГД согласились - никаких нарушений условий производства у ТОО «Максимус» не было. Претензии остались по паспорту производства, якобы компания увеличила производственные мощности и не внесла их в документ.

«Вывод сотрудников ДГД о том, что производственная мощность по вводу увеличилась с 706 320 дал до 828 000 дал в год не соответствует фактическим данным. Как следует из сведений, принятых управлением государственных доходов по Актобе за 12 месяцев 2017 года, производственная мощность по выпуску водок составила 342 077 дал. 4 месяца 2018 года – 160 235 дал. Как видно, производственная мощность не превышает объем производства установленный паспортом от 13 ноября 2017 года, что также подтверждается актом документальной налоговой проверки от 16 марта 2018 года», - сказал адвокат Дмитрий Куряченко.

Представителей Комитета госдоходов не устраивает паспорт производства от 5 января 2018 года, в котором и были изменены производственные мощности. Однако этот паспорт был лишь проектом компании, и был сделан по просьбе самого налогового органа.

«В марте 2018 проверяющие нас сами попросили приготовить проект паспорта производства. Они сказали: сделайте нам проект, утвердите его, поставьте печать. А потом забрали его с собой в Астану. Там в течение недели собрали комиссию, где заявили, что нашли этот паспорт производства при проверке. И на основании этого они выносят постановление о приостановлении нашей деятельности на три месяца. Кстати, одной подписи проверяющих на постановлении нет – начальника», - сказал в суде юрист Айдар Исмагамбетов.

Судебная коллегия во главе с Айгуль Кыдырбаевой, взвесив все доводы сторон, постановила – вернуть дело на рассмотрение в Актобе ввиду «неполноты судебного следствия в ходе рассмотрения в суде первой инстанции».

Между тем, получив решение суда первой инстанции, сотрудники комитета подали еще один иск – якобы в период с 1 по 15 апреля текущего года между показаниями КПУ и акцизным постом имелись сверхнормативные расхождения в приборах учета на спиртзаводе и ЛВЗ. Работниками городского налогового комитета (акцизного поста), представителя областного налогового органа было выявлено, что все наши контрольные прибору учета исправны и работают в обычном режиме, каких – либо сверхнормативных расхождений между КПУ и данными акцизного поста в указанный период не выявлено. Однако суд постановил привлечь ТОО «Максимус» к административной ответственности, назначил штраф в размере 400 МРП и приостановил действие лицензии сроком на 1 месяц.

Всего за полгода Комитет государственных доходов МФ РК провел 2 комплексные проверки компании.

Сейчас компания Максимус (сайт Maximusspirits.com) экспортирует в 4 штата США (Нью Йорк, Нью Джерси, Массачусетс и Коннектикут) и собирается расширить этот список до 20-ти штатов. Получили золотые медали за качество и внешний вид продукции в Лос-Анджелесе, серебряные в Лас-Вегасе и Орландо. Готовятся поставлять в Великобританию, Китай, Германию, Россию, Грузию, Азербайджан, Узбекистан и Армению.

Заметим, что представитель акционеров компании Кайрат Майтеков входит в недавно опубликованный список «100 новых лиц Казахстана», оказывает значительную финансовую поддержку в восстановлении социально-значимых объектов города Актобе, занимается благотворительностью, является почетным налогоплательщиком и за последние три года принес государству в виде налогов 5,8 млрд. В этом году компания планирует заплатить налоги на сумму 6 млрд тенге.

Татьяна Ковалева, Астана

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