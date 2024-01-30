Мониторинг крупных компаний провел Комитет госдоходов

Об итогах налогового администрирования крупных налогоплательщиков по итогам 2023 года рассказала директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов МФ РК Инкар Елубай, сообщает Zakon.kz.

По его словам, субъектами крупного предпринимательства, по которым проводился мониторинг, являются 354 налогоплательщика, из которых 105 – недропользователи, 249 – крупные налогоплательщики из различных секторов экономики.

"По компаниям, состоящим на мониторинге, за исключением недропользователей, по итогам 2023 года поступления в республиканский бюджет увеличились на 823,5 млрд тенге или на 36% и составили 3 123,1 млрд тенге (в 2022 году - 2 299,6 млрд тенге)", - сказал Инкар Елубай на пресс-конференции.

Он отметил, что по итогам 2023 года в результате мер налогового администрирования взыскано в бюджет 162,1 млрд тенге дополнительных резервов от крупных налогоплательщиков, за исключением недропользователей.

В целом за 2023 год завершено 36 налоговых проверок крупных налогоплательщиков. По результатам проведенных проверок доначислено налогов и пени – 51,6 млрд тенге, взыскано в бюджет в целом - 34 млрд тенге.

Елубай отметил, что на улучшение качества администрирования повлияло назначение налоговых проверок с использованием ИС СУР. Применение данной системы позволило точечно отбирать субъектов крупного бизнеса для налоговых проверок, на основе показателей оценки степени риска, где проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, отнесенных к высокой степени риска.

В настоящее время мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 132 Налогового кодекса, когда по предварительно проведенному анализу в случае выявления расхождений выставляется требование о представлении документов, подтверждающих правильность исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет.



Далее, в случае установления нарушений крупный налогоплательщик извещается о таких нарушениях с предоставлением права дать письменное пояснение и только в случае несогласия с представленным пояснением орган государственных доходов выносит мотивированное решение и назначает налоговую проверку по вопросу установленных нарушений.

"В настоящее время Комитетом проводится большая работа по упрощению налогового администрирования. Потенциалом в упрощении является внедрение цифровых решений и развитие дистанционного администрирования, приоритетом из которых является новый проект – горизонтальный мониторинг. Горизонтальный мониторинг – это новая форма налогового контроля, которая является частью налогового мониторинга крупных налогоплательщиков", - пояснил глава департамента.

Горизонтальный мониторинг предусматривает онлайн-обмен информацией между органами государственных доходов и налогоплательщиком посредством информационных решений, что заменяет традиционные налоговые проверки.

При этом, налогоплательщики раскрывают необходимую информацию путем раскрытия налоговой отчетности до первичных документов с введением контролей по рискам, что позволит снизить объем представляемых документов и ввести риск-ориентированный мониторинг.

Горизонтальный мониторинг будет основан на принципах сотрудничества, обоснованного доверия, законности, прозрачности и расширенного информационного взаимодействия, что позволит урегулировать спорные вопросы в досудебном порядке.

Так, горизонтальный мониторинг позволит существенно снизить налоговые риски (пени и штрафы), а также обеспечить своевременными поступлениями в бюджет и избежать длительных споров по итогам налоговых проверок, которые могут длиться более 3-х лет.

Участники пилотного проекта могут рассчитывать на доверительные партнерские отношения с органами государственных доходов, на признание добросовестными налогоплательщиками и повышение инвестиционной привлекательности компаний, как на внутреннем, так и глобальном рынке.

На сегодняшний день, вопрос выработки эффективного механизма возврата активов из-за рубежа в страну является одним из самых актуальных.

Указом главы государства 5 октября 2023 года образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры, который является уполномоченным органом по возврату активов.

При этом возврат активов, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, являются общими целями, затрагивает компетенцию всех государственных органов, в том числе Комитета.

В связи с чем КГД ведет международное сотрудничество, в том числе по усилению мер направленных на противодействие оттоку капитала из страны, с дальнейшим предоставлением информации в Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.



