Мониторинг крупных компаний провел Комитет госдоходов
По его словам, субъектами крупного предпринимательства, по которым проводился мониторинг, являются 354 налогоплательщика, из которых 105 – недропользователи, 249 – крупные налогоплательщики из различных секторов экономики.
"По компаниям, состоящим на мониторинге, за исключением недропользователей, по итогам 2023 года поступления в республиканский бюджет увеличились на 823,5 млрд тенге или на 36% и составили 3 123,1 млрд тенге (в 2022 году - 2 299,6 млрд тенге)", - сказал Инкар Елубай на пресс-конференции.
Он отметил, что по итогам 2023 года в результате мер налогового администрирования взыскано в бюджет 162,1 млрд тенге дополнительных резервов от крупных налогоплательщиков, за исключением недропользователей.
В целом за 2023 год завершено 36 налоговых проверок крупных налогоплательщиков. По результатам проведенных проверок доначислено налогов и пени – 51,6 млрд тенге, взыскано в бюджет в целом - 34 млрд тенге.
Елубай отметил, что на улучшение качества администрирования повлияло назначение налоговых проверок с использованием ИС СУР. Применение данной системы позволило точечно отбирать субъектов крупного бизнеса для налоговых проверок, на основе показателей оценки степени риска, где проверки назначаются в отношении налогоплательщиков, отнесенных к высокой степени риска.
В настоящее время мониторинг осуществляется в соответствии со статьей 132 Налогового кодекса, когда по предварительно проведенному анализу в случае выявления расхождений выставляется требование о представлении документов, подтверждающих правильность исчисления налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Далее, в случае установления нарушений крупный налогоплательщик извещается о таких нарушениях с предоставлением права дать письменное пояснение и только в случае несогласия с представленным пояснением орган государственных доходов выносит мотивированное решение и назначает налоговую проверку по вопросу установленных нарушений.
"В настоящее время Комитетом проводится большая работа по упрощению налогового администрирования. Потенциалом в упрощении является внедрение цифровых решений и развитие дистанционного администрирования, приоритетом из которых является новый проект – горизонтальный мониторинг. Горизонтальный мониторинг – это новая форма налогового контроля, которая является частью налогового мониторинга крупных налогоплательщиков", - пояснил глава департамента.
Горизонтальный мониторинг предусматривает онлайн-обмен информацией между органами государственных доходов и налогоплательщиком посредством информационных решений, что заменяет традиционные налоговые проверки.
При этом, налогоплательщики раскрывают необходимую информацию путем раскрытия налоговой отчетности до первичных документов с введением контролей по рискам, что позволит снизить объем представляемых документов и ввести риск-ориентированный мониторинг.
Горизонтальный мониторинг будет основан на принципах сотрудничества, обоснованного доверия, законности, прозрачности и расширенного информационного взаимодействия, что позволит урегулировать спорные вопросы в досудебном порядке.
Так, горизонтальный мониторинг позволит существенно снизить налоговые риски (пени и штрафы), а также обеспечить своевременными поступлениями в бюджет и избежать длительных споров по итогам налоговых проверок, которые могут длиться более 3-х лет.
Участники пилотного проекта могут рассчитывать на доверительные партнерские отношения с органами государственных доходов, на признание добросовестными налогоплательщиками и повышение инвестиционной привлекательности компаний, как на внутреннем, так и глобальном рынке.
На сегодняшний день, вопрос выработки эффективного механизма возврата активов из-за рубежа в страну является одним из самых актуальных.
Указом главы государства 5 октября 2023 года образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры, который является уполномоченным органом по возврату активов.
При этом возврат активов, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, являются общими целями, затрагивает компетенцию всех государственных органов, в том числе Комитета.
В связи с чем КГД ведет международное сотрудничество, в том числе по усилению мер направленных на противодействие оттоку капитала из страны, с дальнейшим предоставлением информации в Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.