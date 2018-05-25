Задержан водитель, не пропустивший скорую в Алматы

Ему предъявлены обвинения сразу по трём статьям КоАП РК.

Полицейские задержали водителя, не пропускавшего машину скорой помощи в Алматы, сообщает BNews.kz.

"После того, как данная запись попала в сеть, видео было незамедлительно принято в производство сотрудниками отдела розыска в течение первых часов. Несмотря на то, что были существенные ошибки, автор видео ошиблась в серии букв, но водитель был установлен. Им оказался мужчина 1993 года рождения, который управлял автомашиной марки Daewoo Nexia", - сообщил начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД Алматы, подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Как отметили в ведомстве, сейчас по линии дорожно-патрульной полиции задержанный привлечён по двум статьям Административного Кодекса: ст. 595 "Нарушение правил маневрирования" (предусматривает штраф 5 МРП) и ст. 598 "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами (7 МРП). Также по линии участковых инспекторов полиции составлен протокол административного производства за мелкое хулиганство по ст. 434, которая предусматривает штраф в размере 10 МРП либо 10 суток административного ареста.

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