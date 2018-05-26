Почему Шнур разводится с женой Матильдой?

Солит группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой, Матильдой Шнуровой. Эта новость стала внезапным ударом для тех, кто следил за светской, творческой и деловой жизнью пары. «Газета.Ru» вспоминает о самых ярких событиях семейной жизни петербургского хулигана и бизнес-леди.

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится со женой Матильдой Шнуровой. 25 мая шоумен написал о принятом решении в своем Инстаграме:

«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо».

По слухам, поводом для развода стали супружеские измены со стороны Шнурова. Матильда несколько раз пыталась уладить ситуацию. В книге, посвященной юбилею одной из самых известных русских рок-групп современности, она рассказала, что самым правильным решением стало забыть об обидах и несправедливости. «Вцепиться в чувство любви, и вложиться в эту ситуацию, и сделать все», — вот секрет, казалось бы, успешной семейной жизни.

Пока не известно, что именно стало последней каплей, после которой пара приняла решение развестись. В своих социальных сетях ресторатор и балерина Матильда еще никак не прокомментировала ситуацию.

Они познакомились в 2007 году на одной из вечеринок Шнурова в Москве с подачи общей подруги, когда Матильда была никому не известной студенткой из Воронежа. Позже Сергей Шнуров признавался, что она напомнила ему девушку с картины «Царевна-лебедь» Врубеля. С тех пор они начали встречаться.

Тогда было сложно представить, что скандальный «Шнур» готов к семейной жизни: он постоянно гулял, пил и периодически попросту пропадал из дома на несколько дней.

Матильда была страстной поклонницей группы с подросткового возраста, может быть, поэтому в свои 20 она терпела выходки Сергея и даже переехала к нему из Москвы в Санкт-Петербург. Разница в возрасте (Шнуров старше Матильды на 13 лет) казалась условностью и вовсе не становилась предметом для обсуждений.

Они поженились в 2010 году. Матильда училась в Технологическом университете. Это после провальных вступительных испытаний во ВГИКе казалось странным многим друзьям, но она успешно получила диплом биохимика. По профессии поработать не получилось, потому что у Шнурова были концерты, на которые его часто нужно было сопровождать.

В 2011 году открылась первая петербургская балетная школа для взрослых учеников, за все планирование и организацию проекта отвечала жена, Шнуров не имел к нему отношения. В интервью журналу Elle в 2015 году Матильда рассказала, что занималась балетом, еще когда жила в Москве, а в культурной столице с лучшими театрами балетных школ совершенно нет: «...и я открыла школу «Айседора» — знала, что она будет успешна».

В 2012 году был запущен еще один популярный авторский проект на тот момент уже знаменитой бизнес-леди Матильды Шнуровой и прославленного повара Игоря Гришечкина — ресторан русской кухни «Кококо». Меню было составлено по принципам нетрадиционной подачи блюд или новых сочетаний вкусов привычных продуктов. Заведение недавно расширилось. Чтобы поесть в детище самой Матильды Шнуровой до сих пор нужно резервировать столик за пару недель до предполагаемой даты посещения.

Карьеры предпринимательницы и скандального артиста никак не пересекались, за исключением их совместного бренда одежды Shnurovs, получивший название от аккаунта Сергея в инстаграме.

В некоторых интервью Сергей упоминал, что идеи для ироничных хитов о представительницах столичного бомонда были взяты из рассказов жены о своих подругах и знакомых.

Теперь понятно откуда взялись «Очки как у Собчак», «Патриотка» и многие другие.

Совместных детей у 32-летней Матильды и 45-летнего Сергея нет, у него есть дочь Серафима от первого брака, ей 25 лет, и сын от второго брака 18-ти лет по имени Аполлон. Ранее Шнуров состоял в браке с бывшим музыкальным продюсером «Ленинграда» Светланой Костицыной.

Самым громким романом любвеобильного была стала неожиданная связь с актрисой Оксаной Акиньшиной в 2003 году, которая поставила точку в его втором браке. «Громкости» роману прибавил нежный возраст девушки — на момент их встречи ей было 15 лет, а ему в два раза больше. В интервью она даже вспоминала, как певец с двумя высшими образованиями буквально тащил ее в школу за шиворот.

Когда Шнуров впервые опубликовал фотографию своей дочери в своем инстаграме, который часто становится площадкой для выражения его мнения на актуальные вопросы, подпись гласила: «Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь». Похожая запись последовала и после представления аудитории социальной сети сына.

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