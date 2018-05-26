Появились новые подробности ночного ДТП в Алматы. Nissan и Lada

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлен момент ДТП.

В Instagram паблике kris_p_almaty и паблике "Я очевидец Алматы" ВКонтакте, опубликованы кадры с видерегистратора одного из очевидцев аварии, сообщает zakon.kz.

Кадры противоречат тому, что рассказал участник ДТП, водитель LADA Priora, утверждавший, что водитель Nissan GT-R пытался обогнать его по встречной полосе.

Предупреждение! На видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах видно, что водитель LADA Priora делал правый разворот, в тот момент, когда Nissan GT-R ударил его.

На данный момент можно дать предварительную оценку, что виноваты оба участника аварии. И тот, который пошел на разворот в запрещенном месте, и тот, кто ехал по дороге с явным превышением скорости.

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